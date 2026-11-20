El pronóstico no contempla precipitaciones en la Ciudad de México.

La Ciudad de México (CDMX) tendrá un viernes 20 de noviembre con contrastes en el clima: una mañana fría, presencia de bruma y una tarde con temperaturas de hasta 25 grados. Pese al aumento de nubosidad, no se esperan lluvias en la capital.

El pronóstico para el Valle de México también contempla bancos de niebla en zonas altas, mientras que en el Estado de México podrían registrarse lluvias aisladas durante la tarde.

Clima en CDMX: de 8 grados por la mañana a 25 por la tarde

Si tienes planes de salir temprano, considera llevar una chamarra. La temperatura mínima en CDMX será de 8 a 10 grados, con ambiente fresco y cielo parcialmente nublado durante las primeras horas del día.

Conforme avance la jornada, el ambiente cambiará de templado a cálido y el termómetro alcanzará una máxima de 23 a 25 grados.

Aunque el cielo pasará de medio nublado a nublado por la tarde, el pronóstico no contempla precipitaciones en la Ciudad de México.

También se esperan vientos del norte y noreste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 40 km/h.

¿Lloverá en el Estado de México este viernes?

A diferencia de la capital, el Estado de México tiene probabilidad de lluvias aisladas durante la tarde, con acumulaciones estimadas de entre 0.1 y 5 milímetros.

En Toluca, las temperaturas serán más bajas que en CDMX:

Mínima: de 6 a 8 grados.

de 6 a 8 grados. Máxima: de 20 a 22 grados.

de 20 a 22 grados. Condiciones: ambiente frío por la mañana y templado durante la tarde.

En las zonas altas del Valle de México también se prevén bancos de niebla, por lo que la visibilidad podría reducirse durante las primeras horas del día.

Consejos para enfrentar el frío y los cambios de temperatura

Ante las condiciones previstas para este viernes, estas recomendaciones pueden ayudarte a organizar tus actividades:

Vístete en capas: usa chamarra por la mañana y ropa ligera para las horas más cálidas.

usa chamarra por la mañana y ropa ligera para las horas más cálidas. Maneja con precaución: si encuentras niebla, reduce la velocidad y mantén distancia entre vehículos.

si encuentras niebla, reduce la velocidad y mantén distancia entre vehículos. Asegura objetos ligeros: las rachas de viento podrían alcanzar los 40 km/h.

las rachas de viento podrían alcanzar los 40 km/h. Mantente hidratado: especialmente si realizarás actividades al aire libre durante la tarde.

especialmente si realizarás actividades al aire libre durante la tarde. Consulta el pronóstico: antes de salir hacia municipios del Estado de México donde podría llover.

En la CDMX, el principal cambio del día será el aumento de temperatura entre la mañana y la tarde, sin lluvia prevista.

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