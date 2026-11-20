Nayib Bukele. Foto: AFP

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, formalizó su candidatura para competir por un tercer mandato consecutivo en las elecciones presidenciales del 28 de febrero de 2027. El mandatario realizó el trámite ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), acompañado de miles de simpatizantes.

La inscripción ocurre en medio de cuestionamientos por la reforma constitucional que permitió la reelección presidencial indefinida y por su estrategia de seguridad contra las pandillas. Además, Bukele busca mantener su popularidad mientras su Gobierno participa en operaciones contra grupos criminales en Haití.

Nayib Bukele busca un tercer mandato tras reforma constitucional

Ante unos 3 mil seguidores, Bukele aseguró que su país no regresará a las condiciones de violencia que enfrentaba antes de su llegada al poder en 2019.

Vamos a hacer historia otra vez. El Salvador no va a volver al pasado.

El mandatario, de 45 años, atribuye su popularidad a la reducción de la criminalidad mediante su política de seguridad contra las pandillas. Sin embargo, su estrategia también ha recibido críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos.

De acuerdo con un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el régimen de excepción aplicado desde marzo de 2022 ha derivado en abusos que podrían constituir crímenes contra la humanidad.

Bukele mantiene ofensiva contra pandillas en Haití

La inscripción de su candidatura ocurrió mientras El Salvador mantiene un despliegue de más de 2 mil soldados en Haití, país afectado por la violencia de grupos criminales. La operación comenzó después de que cuatro aerotécnicos salvadoreños fueran secuestrados el 18 de octubre. Desde entonces, el contingente ha participado en acciones contra líderes de pandillas.

Bukele aseguró que las fuerzas salvadoreñas han dado una lección a los grupos criminales haitianos, como ocurrió con las pandillas de su país.

Más de 93 mil detenidos bajo el régimen de excepción

La política de seguridad de Bukele también enfrenta señalamientos por presuntas violaciones a los derechos humanos. Según cifras citadas por AFP, desde marzo de 2022 las autoridades han detenido a más de 93 mil personas bajo el régimen de excepción. Organizaciones civiles denuncian detenciones arbitrarias, torturas y más de 500 muertes bajo custodia estatal.

Además, la estrategia ha sido cuestionada por la suspensión de garantías judiciales y las condiciones de detención de miles de personas. En el ámbito económico, el costo de la canasta básica también representa un desafío para la población.

Reforma constitucional abrió camino a la reelección indefinida

La posibilidad de un tercer mandato quedó abierta en julio de 2025, cuando la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, aprobó una reforma constitucional.

Los cambios establecieron tres modificaciones principales:

Reelección indefinida: eliminó el límite de periodos presidenciales consecutivos.

eliminó el límite de periodos presidenciales consecutivos. Mandato de seis años: amplió la duración del periodo presidencial, que anteriormente era de cinco años.

amplió la duración del periodo presidencial, que anteriormente era de cinco años. Eliminación de segunda vuelta: modificó las reglas para definir al ganador de las elecciones.

Bukele competirá en los comicios de 2027 frente a aspirantes de los partidos opositores FMLN y ARENA. La votación está programada para el 28 de febrero de 2027, cuando buscará permanecer otros seis años al frente del Gobierno salvadoreño.

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