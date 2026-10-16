El STUNAM y trabajadores y jubilados del IMSS paralizarán la CDMX con movilizaciones

Movilizaciones en CDMX este 16 de octubre. Foto: Cuartoscuro.

La Ciudad de México tiene previstas para este viernes diversas movilizaciones sociales, concentraciones y citas agendadas en distintas alcaldías, de acuerdo con Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

En total, están previstas:

1 marcha

10 concentraciones

3 citas agendadas

4 rodadas ciclistas

26 eventos de esparcimiento

Las actividades incluyen protestas de estudiantes universitarios, trabajadores, colectivos feministas, organizaciones sociales, ciclistas y comerciantes. Entre las principales demandas se encuentran el respeto a los derechos laborales, la justicia para víctimas de violencia, la seguridad vial, la atención a conflictos vecinales y las exigencias de transparencia en las instituciones públicas.

Las zonas de Coyoacán, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Álvaro Obregón, Tlalpan, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco podrían registrar afectaciones a la circulación, principalmente en las inmediaciones de los puntos de reunión y durante los desplazamientos de los contingentes.

Marchas previstas para este viernes

13:30 horas | Alianza Estudiantil por la Transparencia Universitaria

Coyoacán

Punto de partida: escultura “Los Bigotes”, en el Circuito Escolar y de Investigación Científica de Ciudad Universitaria.

Destino: Torre de Rectoría, dentro de Ciudad Universitaria.

Demanda: rechazo al uso excesivo de la fuerza pública, las detenciones masivas y la represión durante manifestaciones.

Aforo estimado: 250 personas.

Posibles afectaciones: Circuito Escolar, accesos a Rectoría y vialidades internas de Ciudad Universitaria.

18:00 horas | Ciclista Antirracista

Miguel Hidalgo

Lugar: cruce de calzada México-Tacuba y Circuito Interior Melchor Ocampo, colonia Tlaxpana.

Demanda: justicia para una joven que murió tras ser atropellada por un camión en 2023 y acciones para reducir las muertes por siniestros de tránsito.

Organizaciones de apoyo: Organización “1.º de Agosto”, Un Altavoz y Ciclistas Unidos Ciudad de México.

Aforo estimado: 60 personas.

Posibles afectaciones: México-Tacuba, Circuito Interior y calles cercanas a Tlaxpana.

Concentraciones y manifestaciones por alcaldía

Coyoacán

Alianza Estudiantil por la Transparencia Universitaria | 13:30 horas. Marcha desde la escultura “Los Bigotes” hasta la Torre de Rectoría, en Ciudad Universitaria. Se prevé la participación de 250 personas.

Benito Juárez

Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) | 10:00 horas. Concentración en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ubicada en avenida Insurgentes Centro número 795, colonia Nápoles, según la agenda. Demanda: aumento salarial del 20%, revisión contractual y respeto a los derechos laborales y la dignificación del trabajo universitario. Actividad anunciada: instalación de un templete y equipo de sonido desde las 06:00 horas. Aforo estimado: 3,500 personas.

Vecinos de la colonia San José Insurgentes | 11:30 horas. Reunión en avenida Barranca del Muerto y Félix Parra. Demanda: atención a presuntas afectaciones vecinales por un proyecto de construcción del Instituto de Vivienda, ubicado en Miguel Noreña número 32. Aforo estimado: 50 personas.



Iztapalapa

Colectiva “Las Tonantzin” | 10:00 horas. Concentración en los Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en avenida Reforma número 50, colonia Lomas de San Lorenzo. Demanda: justicia para una mujer víctima de violencia familiar y que el presunto responsable sea vinculado a proceso conforme a la ley. Aforo estimado: 20 personas.

Unión General de Trabajadores de México | 16:30 horas. Reunión en la Secretaría del Medio Ambiente, conocida como “Santa Catarina”, en la zona de avenida Tlaxcala y Germán Valdez, colonia Ampliación Emiliano Zapata. Demanda: audiencia con la jefatura de Gobierno para atender solicitudes relacionadas con servicios, condiciones laborales y presunto acoso laboral. Aforo estimado: 200 personas.

Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) | durante el día. Se anuncian actividades en distintos puntos de la ciudad. Demanda: renuncia del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, respeto a los derechos laborales, abasto de insumos médicos, mejores condiciones de jubilación y aumento salarial. Aforo estimado: 800 personas.



Álvaro Obregón

Mazatecas por la Libertad | 10:30 horas. Concentración en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, avenida Universidad número 1449, colonia Pueblo Axotla.

Demanda: respeto a los derechos de personas consideradas presas políticas, seguimiento de procesos judiciales y liberación de 14 personas exiliadas, en respaldo a la lucha de mujeres mazatecas.

Aforo estimado: 70 personas.

Cuauhtémoc

Comerciantes de Corregidora y Academia | 12:00 horas. Concentración en la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento en la Vía Pública, Diagonal 20 de Noviembre número 294, colonia Obrera. Demanda: rechazo a operativos de ordenamiento en la vía pública y a la actuación de la policía auxiliar; solicitan espacios para la venta de productos. Aforo estimado: 20 personas.

Movimiento Antorchista de la Ciudad de México | 12:00 horas. Concentración en la Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución número 1, Centro Histórico. Demanda: incorporación a programas de vivienda y regularización de un predio. Aforo estimado: 30 personas.

Plataforma 4:20 | 12:00 horas. Jornada en tres puntos: Monumento a la Madre, avenida Insurgentes Sur y calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc. Avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente. Avenida Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre, alcaldía Gustavo A. Madero. Demanda: recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos, reducción de riesgos y daños, y promoción de derechos humanos y legislación cannábica. Aforo estimado: 45 personas.

Diversas organizaciones sociales | 15:00 horas. Encuentro en el Monumento a la Revolución, plaza de la República, colonia Tabacalera. Motivo: evento “Arte en Alerta 4:20”, con actividades artísticas y culturales para promover la regularización del uso lúdico, recreativo y medicinal del cannabis, además de exigir espacios seguros. Aforo estimado: 150 personas.



Tlalpan

Comunidad Estudiantil de la Universidad Pedagógica Nacional, plantel Ajusco | 15:00 horas. Concentración en la carretera Picacho-Ajusco número 24, colonia Héroes de Padierna.

Demanda: instalación de una mesa de diálogo con autoridades universitarias para atender solicitudes de rehabilitación y mantenimiento, mejora de servicios básicos y conectividad, seguridad universitaria, transparencia en el uso de recursos y cumplimiento de acuerdos.

Aforo estimado: 150 personas.

Azcapotzalco

Vecinos de la colonia Ampliación Conchita, alcaldía Tláhuac | 12:00 horas. Cita en la Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de Homicidio, avenida Jardín número 365, colonia Del Gas.

Demanda: ampliación de dos carpetas de investigación por presuntos delitos de despojo, extorsión e invasión de predios.

Aforo estimado: 40 personas.

Nota editorial: la ficha identifica a los vecinos con la colonia Ampliación Conchita, en Tláhuac, pero ubica la concentración en Azcapotzalco. Conviene confirmar el punto con las autoridades antes de publicar una dirección definitiva.

Miguel Hidalgo

Ciclista Antirracista | 18:00 horas. Concentración en calzada México-Tacuba y Circuito Interior Melchor Ocampo, colonia Tlaxpana.

Demanda: justicia por la muerte de una joven ciclista y medidas para frenar los siniestros viales.

Aforo estimado: 60 personas.

Otras movilizaciones y concentraciones programadas

Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México: instalación anunciada de templete y sonido desde las 06:00 horas, con concentración prevista a las 10:00 horas en la zona de avenida Insurgentes Centro.

Trabajadores activos y jubilados del IMSS: actividades en diversas alcaldías durante el día, sin puntos específicos detallados en la ficha.

Organizaciones sociales y colectivos: la agenda señala posibles afectaciones viales durante el desarrollo de varias actividades, aunque no establece cierres confirmados ni horarios precisos de bloqueo.

Alternativas viales para evitar las zonas de protesta

Aunque la agenda advierte de posibles afectaciones a la circulación, no confirma cierres viales específicos para este viernes. Por ello, las siguientes opciones son rutas preventivas, sujetas a las condiciones del tránsito y a los cortes que determinen las autoridades.

Coyoacán y Ciudad Universitaria

Considera avenida Universidad, avenida del Imán y Periférico Sur para rodear la zona universitaria, según tu origen y destino.

Evita ingresar en automóvil a los circuitos internos de CU cerca del inicio y destino de la marcha estudiantil.

Miguel Hidalgo: México-Tacuba y Circuito Interior

Evalúa avenida Marina Nacional o avenida Insurgentes para rodear la zona de Tlaxpana, de acuerdo con el sentido de circulación.

Si te desplazas por Circuito Interior, revisa los reportes antes de acercarte al cruce con México-Tacuba. Marina Nacional ha sido recomendada como alternativa en afectaciones previas de ese sector.

Cuauhtémoc y Centro Histórico

Para desplazamientos hacia el Monumento a la Revolución, considera calles paralelas a la plaza de la República y evita circular directamente por el perímetro del monumento durante la concentración.

En el Centro Histórico, utiliza rutas perimetrales y revisa los accesos al Zócalo, especialmente alrededor de Plaza de la Constitución y las calles próximas a Diagonal 20 de Noviembre.

No tomes una calle como alternativa hasta verificar que no esté cerrada o saturada.

Benito Juárez y Álvaro Obregón

Para evitar las concentraciones de Insurgentes y avenida Universidad, consulta rutas por División del Norte, Eje 8 Sur o calles interiores, dependiendo del destino.

Evita los cruces de Barranca del Muerto y Félix Parra durante la reunión vecinal, así como el acceso inmediato a avenida Universidad 1449.

Iztapalapa y Tlalpan

En Iztapalapa, verifica las condiciones de avenida Tláhuac y las vialidades próximas a Santa Catarina y Lomas de San Lorenzo antes de salir.

En Tlalpan, consulta el tránsito en carretera Picacho-Ajusco y las conexiones con Periférico Sur para evitar demoras cerca de la UPN.

Recomendaciones para automovilistas y usuarios del transporte público

Anticipa tus traslados, especialmente entre las 10:00 y las 13:30 horas, cuando coinciden varias concentraciones, y durante las actividades vespertinas de las 15:00 a las 18:00 horas

Evita estacionarte en los puntos de reunión o sobre las rutas por las que podrían avanzar los contingentes

Si necesitas acudir a hospitales, escuelas, oficinas públicas o centros de trabajo cercanos a las concentraciones, contempla tiempo adicional

Respeta las indicaciones de los agentes de tránsito y no intentes cruzar entre los manifestantes

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.