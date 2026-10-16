La mañanera de Claudia Sheinbaum, 16 de octubre de 2026

Respecto al Frente Frío 2, indica que se estará desplazando el día de hoy y el fin de semana, pero la humedad que traiga Trudy chocará con este sistema frontal, lo que provocará lluvias en el Pacífico y en el Golfo de México.

Oaxaca y Guerrero tendrán lluvias intensas hoy, mientras la Huasteca podría registrar lluvias torrenciales.

Para el sábado, también la Región de la Huasteca tendrá lluvias intensas, al igual que las costas de Guerrero, Colima, Michoacán y Jalisco, así como el sur de Tabasco y Veracruz. En el caso de Baja California, precisa que Simon seguirá causando estragos con lluvias.

Mientras que para el domingo, seguirá lloviendo en la Región de la Huasteca, sin embargo, habrá lluvias torrenciales en Michoacán, Colima y Jalisco., así como en el sur de Tabasco y Jalisco.