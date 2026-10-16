La mañanera de Claudia Sheinbaum, 16 de octubre de 2026
La conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum este viernes 16 de octubre de 2026 por Uno TV, en vivo.
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este viernes 16 de octubre de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 16 de octubre de 2026
En su intervención en la mañanera, Mónica Fernández Balboa, titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), habla sobre el inmueble que pertenecía a Arturo “El Negro” Durazo, llamado Casa Tlalpan, ubicado en Ajusco, en la alcaldía Tlalpan.
Sheinbaum Pardo hizo un llamado a la población a atender las recomendaciones del SMN y de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).
Informó, a su vez, que la secretaria de Bienestar viajará a Baja California para atender a la población de Ensenada y San Quintín por las afectaciones de Rachel. Sostiene que hay, al menos, mil 500 viviendas que se vieron afectadas por este fenómeno meteorológico.
Respecto al Frente Frío 2, indica que se estará desplazando el día de hoy y el fin de semana, pero la humedad que traiga Trudy chocará con este sistema frontal, lo que provocará lluvias en el Pacífico y en el Golfo de México.
Oaxaca y Guerrero tendrán lluvias intensas hoy, mientras la Huasteca podría registrar lluvias torrenciales.
Para el sábado, también la Región de la Huasteca tendrá lluvias intensas, al igual que las costas de Guerrero, Colima, Michoacán y Jalisco, así como el sur de Tabasco y Veracruz. En el caso de Baja California, precisa que Simon seguirá causando estragos con lluvias.
Mientras que para el domingo, seguirá lloviendo en la Región de la Huasteca, sin embargo, habrá lluvias torrenciales en Michoacán, Colima y Jalisco., así como en el sur de Tabasco y Jalisco.
En su intervención en la mañanera, Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), habla sobre Trudy.
Indica que aunque está aún lejos de las costas del Pacífico mexicanos, en los próximos días lo acercará a las costas de Jalisco. Precisa que tendrá interacción con el Frente Frío número 2, lo que provocará descenso en las temperaturas.
Indica que actualmente es huracán categoría 3 en la escala Saffir-Simpson y que rápidamente ha incrementado su intensificación, así como los anteriores ciclones, y llegará a la categoría 4.
Se prevé que para la madrugada del domingo se acercará a las costas de Colima y Jalisco, aunque ya como un huracán categoría 3; sin embargo, hizo un llamado a la población a atender los llamados de las autoridades para conocer el avance de Trudy.
La mandataria federal presenta los temas que se abordarán en la mañanera:
– Servicio Meteorológico Nacional para informar sobre el huracán Trudy
– Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Secretaría de Educación Pública (SEP), Universidad Rosario Castellanos y la alcaldesa de Tlalpan para hablar sobre una nueva sede de la universidad y de un bachillerato en un predio que le pertenecía a Arturo “Negro” Durazo
– Sección Suave Patria
Inicia la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde el Salón Tesorería en Palacio Nacional.
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