Huracán Trudy ya es categoría 3; provocará lluvias intensas en estos 3 estados

Huracán Trudy provocará lluvias en todo el país. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 16 de octubre lloverá en los 32 estados del país, con precipitaciones que alcanzarán puntuales torrenciales, como parte del huracán Trudy y el frente frío 2.

A lo largo de esta madrugada, el huracán Trudy se intensificó a categoría 3, por lo que se prevén lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca, así como lluvias muy fuertes en Michoacán.

🌀Actualmente #Trudy se mantiene como un #Huracán categoría 3 en la escala #SaffirSimpson, frente a las costas de #Guerrero y #Michoacán.



🤓Ver los detalles en el gráfico⬇️ pic.twitter.com/YLZtOC1mqm — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 16, 2026

De momento, Trudy se encuentra a 400 km al suroeste de Acapulco, Guerrero, así como a 415 km de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Tras su intensificación, se incrementarán las rachas de viento, así como el oleaje.

¿Dónde lloverá este viernes 16 de octubre?

Lluvia intensa con puntuales torrenciales (150 a 250 mm)

San Luis Potosí

Querétaro

Veracruz

Hidalgo

Puebla

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Guerrero

Oaxaca

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Chihuahua

Coahuila

Tamaulipas

Durango

Nuevo León

Jalisco

Colima

Michoacán

Chiapas

Tabasco

Campeche

Quintana Roo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Zacatecas

Nayarit

Guanajuato

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Yucatán

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California

Aguascalientes

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 16 de octubre?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Michoacán y Oaxaca

Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Michoacán y Oaxaca 30 a 35 °C: Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Puebla, Veracruz, Guerrero, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Vientos y oleaje:

Vientos de 80 a 100 km/h : Baja California, Sonora y Chihuahua

: Baja California, Sonora y Chihuahua Viento de 70 a 90 km/h : Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León y San Luis Potosí

: Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León y San Luis Potosí Viento de 60 a 80 km/h : Guerrero, Tamaulipas y Veracruz

: Guerrero, Tamaulipas y Veracruz Vientos de 50 a 70 km/h : Michoacán y Oaxaca

: Michoacán y Oaxaca Vientos de 40 a 60 km/h : Sinaloa, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Guanajuato

: Sinaloa, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Guanajuato Viento de 30 a 50 km/h : Baja California Sur, Nayarit, Colima, Morelos, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Baja California Sur, Nayarit, Colima, Morelos, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura: costas de Guerrero y Michoacán

costas de Guerrero y Michoacán Oleajes de 3.0 a 4.0 metro de altura: costas de Oaxaca

costas de Oaxaca Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Chiapas, Tamaulipas y Veracruz

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 7 a 9 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente frío y bruma por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Mínima de 7 a 9 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente frío y bruma por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío, bruma y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 12 a 14 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

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