UADY desarrolla 13 videojuegos para aprender y detectar alertas de depresión

Aprender matemáticas, mejorar la comprensión lectora, practicar lengua maya y detectar posibles señales de depresión son algunos de los objetivos de 13 videojuegos desarrollados por docentes y estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). Las herramientas buscan atender necesidades educativas identificadas en escuelas del estado.

El proyecto comenzó a partir de una investigación doctoral y creció cuando el equipo universitario visitó planteles para conocer los principales retos de alumnos y maestros. A partir de esas necesidades, desarrollaron propuestas que combinan tecnología, aprendizaje y elementos de la cultura maya.

UADY desarrolla videojuegos educativos para escuelas de Yucatán

El doctor Carlos Miranda, académico de la Unidad Multidisciplinaria de Tizimín de la UADY, explicó que la iniciativa surgió con un videojuego para apoyar el aprendizaje de la lectoescritura en estudiantes de primero y segundo de primaria.

Después de reincorporarse a la universidad, continuó con la propuesta junto con otros integrantes del equipo. Las visitas a las escuelas permitieron identificar áreas de oportunidad y diseñar nuevas herramientas. Actualmente, los 13 proyectos se encuentran en distintas etapas de análisis, diseño, programación, evaluación y validación.

Entre las necesidades detectadas están las dificultades de lectoescritura, comprensión lectora y aritmética. También identificaron la falta de herramientas para apoyar a estudiantes con autismo en el aprendizaje de la lectura y la escritura.

La Gruta Misteriosa, Sacbé y El Gato Milaneso: así funcionan

Entre los videojuegos más avanzados se encuentran tres propuestas con objetivos distintos:

La Gruta Misteriosa: trabaja la comprensión lectora y las matemáticas.

trabaja la comprensión lectora y las matemáticas. Sacbé: está enfocado en el aprendizaje de la aritmética.

está enfocado en el aprendizaje de la aritmética. El Gato Milaneso: incorpora un cuestionario validado para identificar posibles síntomas de depresión.

Sobre este último, los investigadores aclaran que no realiza diagnósticos médicos ni psicológicos. Su función es ofrecer una señal preliminar de alerta para que, cuando sea necesario, la persona pueda recibir una valoración de profesionales.

Estudiantes crean videojuegos con elementos de la cultura maya

Los alumnos universitarios participan en diferentes etapas del desarrollo. Algunos videojuegos surgieron como proyectos de tesis, servicio social, prácticas profesionales o estancias académicas. Así, la doctora Alicia Narváez, académica de la Unidad Multidisciplinaria de Tizimín, destacó que los estudiantes colaboran desde la creación de las propuestas hasta su evaluación y validación.

Además, algunas herramientas incorporan elementos de la cultura maya, como aluxes, cenotes, caminos blancos y el uso de la lengua maya.

Videojuegos de la UADY buscan llegar a más escuelas

Varios de estos desarrollos ya se han utilizado en talleres con estudiantes de primaria y secundaria, mientras otros continúan en proceso de elaboración. El siguiente objetivo del equipo es completar la validación de las herramientas y ampliar su aplicación en escuelas de Yucatán y de otras entidades.

Con estas propuestas, la universidad busca aprovechar los videojuegos como apoyo educativo y responder a necesidades detectadas en las aulas.

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