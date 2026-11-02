Metro CDMX: horario y estaciones abiertas este 2 de noviembre

Metro CDMX. Foto: Cuartoscuro

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (Metro CMX) informó que este lunes 2 de noviembre, Día de Muertos, el servicio se ofrecerá en el horario habitual a lo largo de toda la red, por lo que el paso de los trenes comenzará a las 5:00 horas.

Asimismo, en las 12 líneas, el último tren saldrá de las terminales en punto de las 00:00 horas.

#AvisoMetro: Este lunes 2 de noviembre, el servicio del Metro se ofrecerá en su horario habitual de día laborable, de 5:00 a 24:00 horas, en las 12 Líneas de la Red.



Todas las estaciones operarán con normalidad.



Toma previsiones y planifica tus traslados. #MovilidadCDMX — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 1, 2026

No hay cierres de estaciones previstos

Como informó el Metro CDMX, para este lunes 2 de noviembre, no se tienen cierres previstos de estaciones. Así, los usuarios pueden ascender y descender con normalidad en las 195 estaciones.

A su vez, se reiteró que la estación Zócalo-Tenochtitlán funciona sin contratiempo alguno.

Buena noche, la estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 se encuentra abierta y ofreciendo servicio. — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 2, 2026

Por otra parte, la Línea 8 del Metro CDMX, que va de Garibaldi a Constitución de 1917, arregló el problema en la falla eléctrica que derivó en la suspensión del servicio a lo largo de 10 estaciones. De este modo, desde el inicio de la operación de este domingo, el paso de los treses se normalizó.

#AvisoMetro: La Línea 8 ofrece servicio en todas sus estaciones, de Garibaldi/Lagunilla a Constitución de 1917, en ambos sentidos.



Tras los trabajos realizados durante la madrugada, la circulación de los trenes se desarrolla de manera continua.

#MovilidadCDMX — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 1, 2026

Lluvia o anomalías podrían afectar el servicio

En caso de presentarse lluvias este lunes, el servicio del Metro CDMX podría verse afectado. En consecuencia, podrían presentarse retrasos tras la activación de la marcha de seguridad.

Asimismo, en caso de cualquier anomalía, el servicio podría retrasarse o, incluso, suspenderse de forma parcial. Por ello, te recomendamos estar al pendiente de las actualizaciones del Metro CDMX, así como de Uno TV.

Por último, te recordamos que el horario de servicio del Metro CDMX es el siguiente:

Lunes a viernes: 5:00 a 00:00 horas

5:00 a 00:00 horas Sábado: 6:00 a 00:00 horas

6:00 a 00:00 horas Domingo y días festivos: 7:00 a 00:00 horas

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