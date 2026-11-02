Con luz, música y ofrendas, Tócuaro guía el regreso de sus ánimas

Tócuaro, la Noche de Ánimas. Foto: Uno TV

En Tócuaro, municipio de Erongarícuaro, Michoacán, la Noche de Ánimas es una celebración que reúne a familias y vecinos para recibir a sus seres queridos fallecidos. Con altares, flores, velas, música y ofrendas, la comunidad mantiene viva una tradición que combina las costumbres purépechas con el catolicismo.

Este 2026, los habitantes esperan el regreso simbólico de ocho personas que fallecieron recientemente. Desde temprano, familiares y vecinos llegan a sus casas para llevar pan, fruta, flores y veladoras, como parte del acompañamiento durante la velación.

Tócuaro, la Noche de Ánimas. Foto: Uno TV

Noche de Ánimas en Tócuaro: así preparan los altares

En cada vivienda donde se recuerda a un difunto, las familias colocan arcos y caminos de flor de cempasúchil, aserrín y velas. Estos senderos representan la entrada por la que las ánimas llegan a sus hogares.

Los altares también reúnen alimentos, bebidas, dulces y objetos que formaron parte de la vida de quienes son recordados. Cada elemento tiene un significado especial para sus familiares.

“Sí, sí, es una tradición muy hermosa, la verdad, siempre ha sido así, en momentos difíciles y en momentos buenos, en la alegría y en el dolor, siempre nos acompañamos todos, toda la comunidad todavía. Y para el día de ahora, pues sí, está viniendo la gente desde temprano, algunos desde ayer, a traer ofrenda, como es pan, fruta, una veladora, unas flores, es lo que se lleva en general a todas y cada uno de los difuntos que se esperan para este año”, explica Enemorio Hernández, quien vela a su hermana.

En la casa de Jovita, una olla de barro recuerda los pozoles que preparaba. En la de María Israel, los rebozos que bordaba ocupan un lugar especial, y en la de Polito, su bicicleta, adornada con flores, lo espera para acompañarlo en un paseo por el mundo de los vivos.

“El arco es algo muy simbólico en toda la región. Es la entrada de las ánimas por donde deben de pasar. Y en especial de Tia Jovita, es la entrada, el papel significa el espíritu que va a pasar y por eso se mueve. Se les recuerda con este altar todo lo que les gustaba a ellos. Todo esto que se les puso tiene mucho significado para el difunto y para la familia”, comenta José Ramos, quien vela a su tía Jovita.

Tócuaro, la Noche de Ánimas. Foto: Uno TV

“Son muchos sentimientos. Es alegría por recordar a la persona que se nos adelantó. Es tristeza de que ya nos encuentre aquí entre nosotros. Una alegría de que la gente nos está viniendo a visitar, a acompañar un rato”, compartió Rafael Castillo, quien hoy recuerda a su tío Polito.

Música purépecha y procesión para recibir a los difuntos

Uno de los momentos centrales ocurre a las 7:30 de la noche, cuando comienza la procesión de la entrada de los arcos. Mujeres indígenas encabezan el recorrido con copal encendido, seguidas por la cruz purépecha y los arcos preparados para los ocho difuntos.

Durante el trayecto, los participantes acompañan la celebración con pirekuas, música tradicional purépecha. Al llegar al templo, los arcos reciben una bendición y se celebra una misa dedicada a los muertos.

“Nosotros nos basamos en usos y costumbres dentro de esta comunidad y la gente también respeta mucho todavía eso. No es como en otros lugares, es mucho divertir. Aquí todavía nos mantenemos a nuestros usos y costumbres con lo que es la velación, las ofrendas. y estar aquí en compañía de toda la gente que nos viene a visitar, que viene a traerle alguna ofrenda al difunto”, compartió Rafael Castillo.

Tócuaro, la Noche de Ánimas. Foto: Uno TV

Una tradición que se mantiene viva en Erongarícuaro

La comunidad busca conservar sus usos y costumbres, especialmente la velación y la convivencia alrededor de las ofrendas. Al terminar la misa, las familias permanecen toda la noche junto a los altares. Al día siguiente, acudirán al panteón, donde colocarán nuevas ofrendas para honrar la memoria de sus difuntos.

Así, entre luz, música y recuerdos, Tócuaro mantiene encendida una tradición en la que todo el pueblo participa para dar la bienvenida a quienes regresan por unas horas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.