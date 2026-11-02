Elecciones en Florida 2026: Donalds vs. Jolly por la gobernación y Moody vs. Nixon, por el Senado

Elecciones de Florida, 3 de noviembre de 2026. Crédito: Foto creada con IA..

Los floridanos acudirán este martes 3 de noviembre a las urnas para elegir gobernador y senador, en una jornada que pondrá a prueba el dominio republicano del estado y la influencia del presidente Donald Trump. Las urnas cierran a las 7:00 p.m. hora del Este (ET). Daremos seguimiento en vivo a los resultados en cuanto empiece el conteo.

La contienda por la gobernación: Byron Donalds vs. David Jolly

La contienda por suceder al gobernador Ron DeSantis, que no puede aspirar a un tercer mandato consecutivo, enfrenta al congresista republicano Byron Donalds, respaldado por Trump, contra el exrepresentante David Jolly, que abandonó el Partido Republicano y se pasó a las filas demócratas en 2025. Republicanos han ganado todas las elecciones a gobernador de Florida desde 1998.



La contienda por el Senado: Ashley Moody vs. Angie Nixon

Por el escaño del Senado compiten la senadora interina republicana Ashley Moody, exfiscal general designada por DeSantis y respaldada por Trump, y la representante estatal Angie Nixon, vinculada a los Socialistas Demócratas de América, que dio la sorpresa en la primaria al derrotar a Alex Vindman.

El voto latino en Florida

Florida concentra un electorado hispano decisivo y mayoritariamente cubano y venezolano, que se ha inclinado hacia el Partido Republicano en los últimos ciclos. Los cubanoamericanos siguen siendo el ancla del voto republicano, pero el respaldo muestra grietas: según una encuesta bipartidista de UnidosUS de mayo de 2026, el 20% de los votantes latinos de Florida que apoyaron a Trump en 2024 dice que no lo volvería a hacer, y aunque el 44% aún aprueba su gestión, el 51% la desaprueba.

El costo de vida (57%) encabeza sus preocupaciones, por delante de los salarios y la economía (41%) y los costos de salud (38%).

Preguntas frecuentes sobre las votaciones

¿A qué hora abren y cierran las urnas en Florida?

Las urnas abren a las 7:00 a.m. y cierran a las 7:00 p.m. hora del Este (ET). Una pequeña parte del noroeste del estado (el panhandle) está en zona horaria central y abre y cierra una hora más tarde en hora local. Si estás en la fila a la hora de cierre, tienes derecho a votar.

¿Cómo puedo votar en Florida el día de las elecciones?

El voto anticipado en persona ya terminó (el período obligatorio fue del 24 al 31 de octubre; algunos condados ofrecieron días adicionales), así que la votación se concentra en la jornada del 3 de noviembre. Si tienes una boleta por correo en mano, debe llegar a la oficina del Supervisor de Elecciones de tu condado antes de las 7:00 p.m. del día de la elección, no basta el matasellos; a estas alturas conviene entregarla en tu centro de votación el día de la elección.

¿Qué necesito para votar en persona en Florida?

Florida exige una identificación vigente, con foto y firma. Se aceptan, entre otras:

licencia de conducir de Florida

tarjeta de identificación emitida por el Departamento de Seguridad Vehicular y en las Carreteras

pasaporte de Estados Unidos

tarjeta de débito o crédito

tarjeta de identificación militar

identificación de estudiante

tarjeta de identificación de un centro de jubilación

tarjeta de identificación de la asociación de vecindario

tarjeta de identificación de asistencia pública

identificación de salud de veteranos emitida por el Departamento de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos

licencia para portar un arma oculta o arma de fuego emitida según el estatuto de Florida § 790.06

tarjeta de identificación de empleado emitida por el gobierno federal, el estado de Florida o cualquier condado o municipio

Si tu identificación con foto no tiene firma, debes presentar además otro documento que sí la incluya. La tarjeta de información del votante no sirve como identificación. Más detalles en el sitio oficial de elecciones de Florida.

¿Dónde voto el día de las elecciones en Florida?

A diferencia de los estados con centros de votación, en Florida debes acudir al precinto que tienes asignado el día de la elección; no puedes votar en cualquier sede. Consulta cuál te corresponde con el localizador de precinto de la División de Elecciones, todo en línea.

¿Cómo verifico si estoy registrado para votar en Florida?

En el buscador oficial de estatus del votante de la División de Elecciones puedes confirmar que tu registro está activo, tu afiliación partidista y tu lugar de votación asignado

¿Cuándo se sabrán los resultados?

Los primeros resultados se difunden poco después del cierre de urnas. Esta nota se actualizará en vivo conforme avance el conteo.



