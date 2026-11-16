Explosión por acumulación de gas en la colonia Anáhuac Lago Norte deja al menos 4 lesionados
Bomberos de la CDMX rescataron a cuatro personas y continuaron la búsqueda en el inmueble de Miguel Hidalgo.
Una explosión por acumulación de gas en un domicilio de la calle Lago Peypus en la colonia Anáhuac Lago Norte, de la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX), provocó un derrumbe y dejó al menos cuatro personas lesionadas. Bomberos y equipos de emergencia acudieron al inmueble, donde rescataron a las víctimas y continuaron con la búsqueda de posibles personas atrapadas.
Explosión provoca derrumbe en vivienda de la colonia Pensil
De acuerdo con la alcaldía Miguel Hidalgo, el cuerpo de Bomberos de la CDMX, así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, laboran en el sitio del accidente.
El Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX informó que atendió la deflagración por acumulación de gas en una vivienda donde tras el incidente, se registró un derrumbe. Cuatro personas fueron rescatadas y serían trasladadas para recibir atención médica.
Los equipos de emergencia permanecen en el lugar para realizar labores de búsqueda y descartar que hubiera más personas entre los escombros tras la explosión.
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