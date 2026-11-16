Jesús Seade dejará Embajada de México en China; representará a nueve países en el FMI

Jesús Seade. Foto: Cuartoscuro

Jesús Seade Kuri dejará su cargo como embajador de México en China para incorporarse al directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), anunció la presidenta Claudia Sheinbaum durante su gira por el país asiático.

El diplomático representará a México y otras ocho naciones en el organismo internacional, luego de que su candidatura fuera propuesta por el Gobierno mexicano y respaldada por los países integrantes de esa representación.

El anuncio se realizó durante un encuentro con medios de comunicación en Shenzhen, después de que la mandataria se reuniera con integrantes de la comunidad mexicana en China.

¿Qué cargo ocupará Jesús Seade en el FMI?

Seade se incorporará como director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, donde participará en la representación de un grupo de nueve países, incluido México.

Durante su encuentro con la prensa, Sheinbaum confirmó que su Gobierno impulsó la designación del diplomático.

“Nuestro embajador aquí, el embajador Seade, hoy se va al FMI, ocupa un puesto muy importante del Fondo Monetario Internacional, lo propusimos”, expresó la presidenta.

Por su parte, Seade explicó que su nueva responsabilidad abarcará la representación de México y otros ocho países.

Entre los integrantes de ese grupo mencionó a España, Venezuela, Colombia y países de Centroamérica.

El diplomático también señaló que los demás países respaldaron la propuesta presentada por el Gobierno de México.

“Por México votaron los demás en favor de la propuesta. No fue por mí, fue porque lo propuso aquí la doctora”, declaró.

¿Quién es Jesús Seade, el diplomático que llegará al FMI?

Jesús Seade Kuri es un economista y diplomático mexicano que ha participado en negociaciones comerciales internacionales y ocupado cargos en el Gobierno federal.

Uno de los episodios más destacados de su trayectoria fue su participación en la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Seade se incorporó al equipo negociador después del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador en julio de 2018 y participó en la etapa final de las conversaciones que dieron origen al nuevo acuerdo comercial.

También fue subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En su trayectoria internacional destaca su participación como representante de México durante la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en la década de 1990.

Por su intervención en la negociación del T-MEC, recibió del entonces presidente López Obrador la condecoración Miguel Hidalgo, en grado de banda.

¿Desde cuándo era Jesús Seade embajador de México en China?

Jesús Seade asumió como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la República Popular China el 8 de septiembre de 2021.

Al iniciar su misión diplomática, señaló que buscaría fortalecer la relación bilateral, especialmente en materia de inversión, comercio, turismo e intercambio cultural.

Su llegada a la representación mexicana en China ocurrió después de su participación en las negociaciones comerciales de América del Norte.

Ahora, tras más de cinco años al frente de la embajada, dejará esa responsabilidad para incorporarse al directorio ejecutivo del FMI.

¿Qué se sabe de su salida de la Embajada de México en China?

La presidenta Sheinbaum confirmó el próximo cambio durante su visita a Shenzhen y destacó que el Gobierno mexicano propuso a Seade para el puesto internacional.

El propio diplomático explicó que recibió el respaldo de los países que integran el grupo al que representará.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer quién sustituirá a Jesús Seade en la Embajada de México en China ni la fecha precisa en la que asumirá sus nuevas funciones en el FMI.

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