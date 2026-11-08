Fraude de 25 millones: hombre entrega escrituras falsas para quedarse con pinturas de Frida Kahlo y Siqueiros

Ricardo “N” habría comprado pinturas de Kahlo y Siqueiros. Foto: FGJ CDMX

Un hombre identificado como Ricardo “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en un fraude de 25 millones de pesos relacionado con la compraventa de dos pinturas atribuidas a Frida Kahlo y David Alfaro Siqueiros. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX), el imputado habría obtenido las obras de arte tras ofrecer como garantía de pago dos inmuebles que no eran de su propiedad.

Los hechos ocurrieron el 9 de diciembre de 2020, en la alcaldía Cuauhtémoc, cuando la víctima entregó las pinturas a cambio del monto establecido en un contrato de compraventa. Para respaldar el pago, Ricardo “N” habría presentado escrituras que supuestamente acreditaban que era dueño de dos propiedades.

Sin embargo, el dinero nunca llegó y, al revisar los documentos, la víctima descubrió que no correspondían a los inmuebles ofrecidos. La investigación también señala que, cuando reclamó el pago o la devolución de las obras, recibió insultos y amenazas de represalias si acudía ante las autoridades.

¿Cómo ocurrió el presunto fraude con pinturas de Kahlo y Siqueiros?

De acuerdo con la carpeta de investigación, una vez vencido el plazo acordado para cubrir los 25 millones de pesos por las obras de Frida Kahlo y David Alfaro Siqueiros, la víctima solicitó que se realizara el pago o que le fueran devueltas las pinturas.

Ante la falta de respuesta, consultó a un notario de Celaya, Guanajuato, quien presuntamente aparecía como responsable de expedir las escrituras entregadas como garantía. El fedatario le informó que esos documentos no habían sido emitidos por él.

La víctima presentó la denuncia ante la Fiscalía CDMX en septiembre de 2022, luego de conocer que los documentos no acreditaban la propiedad de los inmuebles que Ricardo “N” había ofrecido para respaldar la operación.

Escrituras correspondían a otros trámites notariales

Como parte de las indagatorias, el agente del Ministerio Público revisó el contrato de compraventa, recabó las declaraciones de la víctima y de dos testigos, y solicitó información al notario señalado en los documentos.

La verificación permitió establecer que los números de las escrituras entregadas como garantía correspondían a otros actos notariales. Uno estaba relacionado con una asamblea y el otro con la cancelación de un crédito del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE).

Por lo tanto, los documentos no acreditaban que Ricardo “N” fuera propietario de los dos inmuebles que ofreció como respaldo para pagar las pinturas de Frida Kahlo y David Alfaro Siqueiros..

Detienen a Ricardo “N” en Aguascalientes por presunto fraude tras obtener pinturas de Frida Kahlo y David Alfaro Siqueiros.

Con los datos de prueba reunidos, la Fiscalía CDMX solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra el señalado.

El hombre fue localizado y detenido el 31 de octubre de 2026, en Aguascalientes, por elementos de la Policía de Investigación (PDI), quienes trabajaron en coordinación con la Fiscalía General del Estado de esa entidad.

La captura permitió que el imputado fuera presentado ante la autoridad judicial para continuar con el proceso penal por su probable participación en el fraude relacionado con las dos obras de arte.

¿Qué resolvió el juez en el caso de las pinturas?

Durante una audiencia celebrada el 3 de noviembre de 2026, la Fiscalía CDMX obtuvo la vinculación a proceso de Ricardo “N”.

La autoridad judicial determinó que el imputado permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva y estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

El caso continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias en las que fueron entregadas las pinturas de Frida Kahlo y David Alfaro Siqueiros. y determinar las responsabilidades correspondientes.

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