Segob condena incendios y destrozos durante protesta de colectivo trans en CDMX

Protesta de mujeres trans deja destrozos en Segob. FOTO: Cuartoscuro

La Secretaría de Gobernación (Segob) condenó los actos de violencia registrados este viernes en sus instalaciones de la Ciudad de México, durante una protesta de varios integrantes de la comunidad LGBTI, en la que manifestantes provocaron incendios, rompieron cristales y causaron daños en los accesos al edificio.

Los manfestantes exigieron atención a sus demandas de salud y vivienda, así como la renuncia del subsecretario Arturo Medina. Durante los hechos, la Guardia Nacional intervino para contener la protesta.

Segob denuncia incendios, daños y agresiones durante protesta

A través de un comunicado, la Segob informó que aproximadamente 14 manifestantes del colectivo Lleca participaron en los hechos registrados en sus instalaciones.

De acuerdo con la dependencia, los manifestantes realizaron las siguientes acciones:

Prendieron fuego a basura frente al acceso de la calle General Prim.

Incendiaron puertas ubicadas sobre avenida Bucareli.

Rompieron puertas y cristales del inmueble.

Intentaron derribar las rejas de acceso.

Causaron daños a vehículos de trabajadores y vecinos.

Lanzaron piedras contra personal y vigilantes del edificio.

La Secretaría señaló que los incendios fueron sofocados con extintores para evitar mayores consecuencias.

También advirtió que el uso de materiales inflamables y objetos contundentes contra instalaciones públicas pone en riesgo la integridad de trabajadores y ciudadanos.

Colectivo exige atención a demandas de la comunidad trans

La directora del colectivo Lleca, Victoria Sámano, acusó que llevan dos años participando en mesas de trabajo con autoridades sin que, hasta ahora, se hayan concretado políticas públicas para la comunidad trans.

Durante la manifestación también se exigió la renuncia del subsecretario Arturo Medina, además de una mesa de diálogo para atender demandas relacionadas con salud y vivienda.

Por su parte, la Segob aseguró que el colectivo y su representante han sido atendidos en mesas de trabajo por el Gobierno de la Ciudad de México.

La dependencia agregó que existe una agenda de diálogo vigente y que ya se tienen previstas próximas reuniones.

Segob llama al diálogo

En su comunicado, la Secretaría de Gobernación reiteró su compromiso con la libre manifestación, la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos.

Sin embargo, rechazó los actos de violencia y pidió privilegiar el diálogo, el entendimiento y la construcción de acuerdos para resolver los conflictos.

La dependencia insistió en que las manifestaciones deben desarrollarse con respeto a la integridad de las personas y al patrimonio público.

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