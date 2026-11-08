Seguro Social: cuál es la perspectiva demócrata para evitar el vaciamiento de la agencia

Demócratas buscan salvar el Seguro Social en Estados Unidos | Foto: Shutterstock

El futuro del Seguro Social se perfila como uno de los principales desafíos políticos de Estados Unidos, ante la posibilidad de que sus reservas se agoten durante la próxima década.

Frente a este escenario, los demócratas tendrán que definir una estrategia para garantizar el financiamiento del programa y evitar que millones de jubilados y beneficiarios reciban pagos reducidos.

La discusión también podría abrir la puerta a un acuerdo bipartidista con el presidente Donald Trump y los republicanos en el Congreso.

De acuerdo con el informe de 2026 de la Junta de Fideicomisarios del Seguro Social, el fondo destinado a jubilaciones y sobrevivientes podría quedarse sin reservas durante el cuarto trimestre de 2032. Si el Congreso no aprueba cambios antes de esa fecha, los ingresos que continúen llegando al programa alcanzarían para cubrir únicamente el 78% de los beneficios programados.

En otras palabras, el agotamiento de las reservas no significaría que el Seguro Social dejaría de funcionar por completo, pero sí que no tendría recursos suficientes para mantener todos los pagos contemplados por la legislación vigente.

¿Cuál es la perspectiva demócrata para salvar el Seguro Social?

Una de las principales iniciativas impulsadas por legisladores demócratas consiste en aumentar las contribuciones de los estadounidenses con mayores ingresos, en lugar de reducir los beneficios de jubilación o elevar la edad para acceder a ellos.

Esta postura está presente en el proyecto de ley Social Security 2100 Act, presentado el 29 de junio de 2026 por el representante demócrata John Larson y posteriormente acompañado por el senador Richard Blumenthal.

La propuesta plantea modificar el sistema de contribuciones para que los trabajadores con salarios superiores a los 400 mil dólares anuales también paguen impuestos destinados al Seguro Social sobre esos ingresos.

Además, el proyecto contempla incorporar un impuesto sobre los ingresos provenientes de inversiones para contribuyentes con ganancias superiores a los 400 mil dólares anuales.

La iniciativa pretende mejorar los beneficios de los jubilados mediante un ajuste por costo de vida que refleje de manera más precisa los gastos de las personas mayores y el fortalecimiento del beneficio mínimo para quienes hayan trabajado durante toda su vida y tengan ingresos reducidos al momento de retirarse.

Otro de los puntos incluidos busca proteger el funcionamiento de la Administración del Seguro Social (SSA). Para ello, se plantea revertir recortes de personal implementados durante la administración Trump, impedir futuros cierres de oficinas locales y restringir el acceso de funcionarios políticos y representantes de DOGE a sistemas con información confidencial.

Se trata de una consigna que refleja una de las principales posiciones dentro del Partido Demócrata, la de buscar que los estadounidenses con mayor capacidad económica aporten más al sistema para evitar que los beneficiarios tengan que asumir las consecuencias de la crisis financiera.

El Seguro Social y la posibilidad de un acuerdo bipartidista

A pesar de las diferencias entre republicanos y demócratas, existe una moción que busca establecer un mecanismo de negociación para encontrar una solución antes de que las reservas del Seguro Social lleguen a su límite.

Se trata del proyecto PROMISE Act, presentado el 14 de julio de 2026 por un grupo de senadores de ambos partidos. Entre ellos el demócrata Dick Durbin y el republicano Bill Cassidy.

La propuesta pretende encargar a la Junta Asesora del Seguro Social, un organismo independiente y bipartidista, la elaboración de un proyecto legislativo que permita garantizar la solvencia de los fondos durante al menos los próximos 50 años.

El mecanismo también contempla que los congresistas puedan presentar enmiendas, siempre que estas garanticen la estabilidad financiera del programa durante ese mismo período.

La aprobación definitiva requeriría el respaldo de tres quintas partes del Senado y de una mayoría en la Cámara de Representantes.

Para Durbin, la intención es que el Congreso deje de postergar una discusión que considera indispensable para la seguridad económica de millones de estadounidenses.

Sin embargo, la propuesta no ha recibido el respaldo de todos los sectores demócratas. El senador independiente Bernie Sanders, quien suele votar junto a los demócratas, expresó su rechazo al PROMISE Act al considerar que podría abrir la puerta a recortes de beneficios o a una eventual privatización del programa.

En su lugar, Sanders defendió una estrategia que contempla aplicar el impuesto del Seguro Social a los ingresos superiores a los 250 mil dólares anuales, aumentar los beneficios y mejorar los ajustes por costo de vida.

¿Qué diferencias existen dentro del Partido Demócrata?

Aunque la búsqueda de alternativas para evitar el agotamiento de las reservas es una prioridad, no todos los legisladores demócratas coinciden en el camino que debe seguirse.

Uno de los principales cuestionamientos al PROMISE Act provino de Bernie Sanders, quien advirtió que un mecanismo de negociación de esta naturaleza podría facilitar la aprobación de medidas que reduzcan los beneficios o modifiquen la estructura actual del Seguro Social.

El senador insistió en que no deberían utilizarse como alternativas el aumento de la edad de jubilación, la reducción de los ajustes por costo de vida o la privatización del programa.

En ese sentido, Sanders defendió que los ingresos superiores a los 250 mil dólares anuales también estén sujetos al impuesto del Seguro Social y que se incrementen los pagos destinados a los beneficiarios.

Según explicó, una iniciativa de este tipo permitiría fortalecer las finanzas del programa sin aumentar los impuestos a la mayoría de los trabajadores.

Por ahora, las propuestas presentadas son la muestra de que los demócratas buscan evitar que los jubilados sean quienes paguen las consecuencias de los problemas financieros del programa. Sin embargo, todavía queda por definir cuál de las alternativas conseguirá el respaldo necesario para convertirse en ley.

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