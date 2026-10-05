Roban de museo francés una “pieza única” creada por Salvador Dalí

Roban “El libro del apocalipsis”: contenía una pieza esculpida por Dalí. Foto:Getty

Una cubierta de bronce diseñada y esculpida por Salvador Dalí fue robada durante la noche del domingo de un museo privado en Issoire, en el centro de Francia.

La pieza forma parte de “El Libro del Apocalipsis”, una obra impulsada en 1958 por el editor de arte Joseph Forêt e inspirada en el texto de San Juan. La Fiscalía de Clermont-Ferrand informó sobre el robo y describió la cubierta como una “obra de arte de gran valor” y una “pieza excepcional y única”.

🚨🇫🇷 El Libro del Apocalipsis de Joseph Forêt, una edición única de 210 kg valorada en más de 1 millón de euros, ha sido robado en el centro de arte contemporáneo de Issoire, en el Puy-de-Dôme (Francia).



Su cubierta de bronce, de 150 kg, fue diseñada por Salvador Dalí.



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¿Qué pieza de Salvador Dalí fue robada en Francia?

Se trata de la cubierta de “El Libro del Apocalipsis”, realizada por Dalí en bronce, con elementos decorativos de oro, piedras preciosas y conchas marinas. La pieza tiene un peso aproximado de 150 kilogramos, mientras que el conjunto completo de la obra alcanza los 210 kilos.

La cubierta permanecía expuesta junto con varios pergaminos en el Centro de Arte Contemporáneo de Issoire, donde debía permanecer durante el otoño boreal. El propietario había ofrecido recientemente entrevistas a medios locales para hablar sobre la obra.

La Fiscalía de Clermont-Ferrand confirmó que el robo ocurrió durante la noche del domingo y abrió las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho y localizar la pieza.

¿Qué es “El Libro del Apocalipsis”?

La obra fue impulsada en 1958 por Joseph Forêt y está basada en el texto bíblico atribuido a San Juan. El proyecto reunió a 14 destacados pintores y escritores del siglo XX, quienes participaron con ilustraciones y textos en enormes pergaminos. Entre los artistas relacionados con el proyecto estuvieron Jean Cocteau, Bernard Buffet y Jean Giono, además de Salvador Dalí.

Dalí fue responsable de diseñar y esculpir la cubierta de bronce, que posteriormente incorporó distintos materiales ornamentales. La pieza formaba parte de un conjunto artístico de gran formato que tuvo una amplia exhibición internacional.

🇫🇷📒 FLASH | « L’Apocalypse », présenté comme le livre le plus cher et le plus lourd du monde, a été VOLÉ dans la nuit au centre d’art contemporain d’Issoire (Puy-de-Dôme).



Cette œuvre unique de Joseph Forêt, réalisée entre 1958 et 1961, pèse environ 210 kg. Sa couverture en… pic.twitter.com/OE2xmWTj6d — Cerfia (@CerfiaFR) October 5, 2026

La cubierta de Dalí fue exhibida en distintos países

Antes de quedar fuera de la escena pública, la cubierta fue presentada en cerca de 150 exposiciones en diferentes países entre 1961 y 1972. Posteriormente, la obra fue almacenada en Suiza y terminó en manos de propietarios japoneses. De acuerdo con los antecedentes difundidos sobre la pieza, éstos tenían previsto subastarla por partes.

En 2003, el conjunto fue adquirido por Christian Karoutzos, director de una empresa dedicada a la restauración de obras de arte en Issoire. Desde entonces, la pieza permaneció vinculada a la localidad francesa y fue mostrada nuevamente al público.

¿Cuánto valía la obra de Salvador Dalí?

El propietario nunca hizo público el precio que pagó por la obra en 2003. Sin embargo, Karoutzos declaró entonces a la AFP que el conjunto había sido valorado en 2 millones de francos franceses al momento de su creación.

Esa cantidad equivaldría actualmente a aproximadamente 305 mil euros, según la referencia citada por el propietario, aunque el valor histórico y artístico de una pieza de este tipo no necesariamente corresponde a una cotización actual de mercado. Karoutzos también había señalado que esa valoración hacía que el libro fuera considerado, en aquel momento, como el más caro del mundo.

Alcalde de Issoire califica la pérdida de “inestimable”

El alcalde de Issoire, Bertrand Barraud, se refirió al robo después de conversar con el propietario de la obra. Barraud calificó la pérdida de “inestimable” y señaló que Karoutzos se encontraba afectado por la desaparición de la pieza. De acuerdo con el alcalde, el propietario considera que lo sustraído representa patrimonio de Francia.

Las autoridades francesas mantienen abierta la investigación para esclarecer el robo de la cubierta realizada por Dalí y determinar el paradero de una pieza que permaneció durante décadas fuera de la escena pública antes de volver a exhibirse.

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