Jubilados de Pemex y colectivos encabezan protestas en la CDMX este 30 de septiembre
Habrá una marcha, nueve concentraciones y otras actividades en la capital.
Este miércoles 30 de septiembre se registrarán 30 protestas y actividades en distintas partes de la Ciudad de México (CDMX), principalmente de pensionados de Pemex y propietarios de gallos de pelea que se oponen a la prohibición de dicha práctica.
De forma específica, habrá una marcha; nueve concentraciones; tres citas agendadas; ocho rodadas ciclistas; una rodada en patines y ocho eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Entre las principales protestas y actividades de la CDMX para este 30 de septiembre, destacan las de jubilados de Pemex contra la eliminación de las pensiones doradas y de propietarios de gallos que se oponen a prohibición de peleas
Protestas y actividades en la CDMX este 30 de septiembre
Colectivo “Hasta Encontrarles”, Ciudad de México
- Hora: 10:00
- Lugar: Glorieta del Ahuehuete, Av. Paseo de la Reforma y Niza, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc
- Destino: Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, Av. Niños Héroes No. 102, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen verdad, justicia y la pronta localización del joven desaparecido el 28 de septiembre de 2019, en la colonia Santo Tomás Ajusco, alcaldía Tlalpan.
- Organizaciones en apoyo: Colectiva “Glorieta de las y los Desaparecidos”.
- Observaciones: No se descarta se sumen en apoyo otras colectivas de búsqueda de personas y organizaciones sociales.
- Aforo: 70
Frente Amplio de Unidad “Jorge Tapia Sandoval”, A.C.
- Hora: 07:00
- Lugar: Hotel Marquis Reforma, Av. Paseo de la Reforma No. 465, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Mitin en rechazo a la participación del expresidente de México, correspondiente al periodo 2006-2012, en el “Foro América Libre 2026”, a quien atribuyen haber ordenado la extinción y liquidación de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro, el 11 de octubre de 2009, medida que, señalan, afectó directamente al Sindicato Mexicano de Electricistas y dejó sin empleo a más de 44,000 trabajadores.
- Organizaciones en apoyo: Extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro, Smeitas de Corazón y Todos Somos SME.
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.
- Aforo: 80
Alianza Nacional de Jubilados
- Hora: 08:30
- Lugar: Zócalo Capitalino (Asta Bandera), Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen respeto a los derechos adquiridos, la no retroactividad de las leyes y la garantía de certeza jurídica en materia de pensiones.
- Actividades: Durante el mitin, una comitiva acudirá a la Secretaría de Gobernación para entregar documentos.
- Organizaciones en apoyo: Asociaciones de Jubilados de Confianza de PEMEX, Asociación Nacional de Jubilados y Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros.
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.
- Aforo: 150
Boicot, Desinversiones y Sanciones, México
- Hora: 10:00
- Lugar: Parque Hundido (Reloj Floral), Av. Insurgentes Sur y Av. Porfirio Díaz, Col. Extremadura Insurgentes, Alc. Benito Juárez
- Motivo: Exigen que el Grupo Nacional Provincial rompa relaciones comerciales con la compañía Palantir Technologies Inc., ya que sus sistemas de inteligencia artificial, análisis masivo de datos y vigilancia han sido utilizados para apoyar al ejército que mantiene ocupación en el territorio palestino.
- Actividades: 11:00 horas. Caminarán hacia las instalaciones del Centro de Atención del Grupo Nacional Provincial (GNP) Seguros, ubicado en Av. Insurgentes Sur No. 1079, Col. Noche Buena, Alc. Benito Juárez.
- Organizaciones en apoyo: Pulso Humano, Festival Yallah, Judíos por una Palestina Libre, Thousand Madleens to Gaza México, Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos y Día a Día por Palestina.
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.
- Aforo: 40
Ex Trabajadores de la Extinta Ruta 100
- Hora: 10:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Av. Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.
- Aforo: 150
Comité 68 Prolibertades Democráticas
- Hora: 11:00
- Lugar: Palacio Nacional (Puerta Mariana), Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Otorgarán una conferencia de prensa rumbo a la marcha por la conmemoración de los 58 años del 2 de octubre.
- Observaciones: No se descarta la presencia en el evento de organizaciones sociales, estudiantiles y medios de comunicación.
- Aforo: 50
Sección Nacional de Criadores de Aves de Combate
- Hora: 10:00
- Lugar: Senado de la República, Av. Paseo de la Reforma No. 135, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: En el marco de la discusión en el Senado de la República de la nueva “Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales”, realizarán una manifestación para exigir se les exceptúe en el artículo 34 y sus fracciones, ya que condicionan la gallicultura, prohibiendo el combate y el uso de instrumentos que causen la muerte o prolonguen la agonía de los animales, atentando con ello a esta actividad tradicional en México.
- Organizaciones en apoyo: Comisión Mexicana de Promoción Gallística, A.C. y Federación Tradiciones Unidas por México, A.C.
- Observaciones: No se descarta el arribo al punto de concentración de autobuses que transportan a los manifestantes provenientes de diferentes estados de la República Mexicana y la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.
- Aforo: 300
Plataforma 4:20
- Hora: 12:00
- Lugar 1: Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc
- Lugar 2: Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc, Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez
- Lugar 3: Av. Gran Canal y Circuito Interior, Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero
- Motivo: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños; así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.
- Aforo: 45
Comuneras y Comuneros de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca
- Hora: 16:00
- Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación (Plantón de Mujeres Mazatecas), Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Foro “Contra el avance del fascismo en América Latina”.
- Organizaciones en apoyo: Coordinadora Internacional de Solidaridad y por la Libertad de los Presos Políticos Revolucionarios del Mundo Base México.
- Aforo: 30
Sindicato de la Unión de los Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior
- Hora: 13:00
- Lugar: Oficinas Centrales del Instituto de Educación Media Superior, Dr. Lavista No. 181, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Mitin con el fin de exigir que se otorgue presupuesto para atender las diversas necesidades de las y los trabajadores, como lo son: la retabulación del sector administrativo, contratación de personal de base, docentes tutores en todos los planteles, infraestructura, mantenimiento, servicio médico y equipamiento para el buen funcionamiento de las instalaciones, lo anterior para poder concluir con la huelga que iniciaron desde el 10 de junio.
- Actividades: Conforme a su plan de acción, realizarán el cierre de las vialidades de Dr. Lucio y Av. Dr. Río de la Loza, Col. Doctores, como medida de protesta, exigiendo el cumplimiento de sus demandas.
- Aforo: 50
Citas agendadas
Sociedad Indígena en Acción por un Trabajo Digno, A.C.
- Hora: 14:00
- Lugar: Secretaría de Vivienda, Canela No. 660, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco
- Motivo: Solicitan ser incorporados a programas de vivienda y la regularización del predio ubicado en Mendelssohn No. 166, Col. Vallejo, Alc. Gustavo A. Madero.
- Aforo: 20
Movimiento Antorchista de la Ciudad de México
- Hora: 15:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Solicitan que se avance en el cambio de uso de suelo en colonias de Tláhuac, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras que ya cuentan con dictámenes de factibilidad, así como en aquellas que se encuentran en proceso y en la inclusión de colonias consolidadas que aún aparecen en el catálogo correspondiente.
- Aforo: 35
Grupo “Quetzalcóatl” de Comerciantes en Vía Pública
- Hora: 17:00
- Lugar: Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Inconformidad por presuntos actos de corrupción y hostigamiento atribuidos a autoridades en perjuicio de comerciantes de los Centros de Transferencia Modal de la Ciudad de México.
- Aforo: 20
Rodadas ciclistas para hoy
People for Bikes – Roma
- Hora: 06:00
- Lugar: People for Bikes Roma, Zacatecas No. 55, Col. Roma Norte
- Destino: Valle de las Monjas, Camino al Valle de Las Monjas, Col. San Mateo Tlaltenango, Alc. Cuajimalpa
- Aforo: 20
Masenbici Azcapotzalco
- Hora: 19:00
- Lugar: Explanada de la alcaldía
- Destino: Museo Tezozómoc, Av. Zempoaltecas y Av. Manuel Salazar, Col. Exhacienda el Rosario, Alc. Azcapotzalco
- Aforo: 25
Pedal y Taco
- Hora: 19:50
- Lugar: Parque Tezontle, Av. Canal de Tezontle No. 1512, Col. Dr. Alfonso Ortiz Tirado
- Destino: Ángel de la Independencia
- Aforo: 30
BidOrientados
- Hora: 20:00
- Lugar: Estacionamiento Vips de Plaza Oriente, Av. Canal de Tezontle No. 1520, Col. Dr. Alfonso Ortiz Tirado
- Destino: Ángel de la Independencia
- Aforo: 35
Libertad en Bici
- Hora: 20:15
- Lugar: Eje 5 Sur y Calle 10 de agosto, Col. Leyes de Reforma
- Destino: Ángel de la Independencia
- Aforo: 25
Ciclistas Pachecos CDMX
- Hora: 21:00
- Lugar: Ángel de la Independencia
- Destino: Segundo Piso del Periférico
- Aforo: 35
28º Aniversario de Bicitekas
- Hora: 21:15
- Lugar: Ángel de la Independencia
- Destino: Segundo Piso del Periférico
- Aforo: 500
Fenix Bikers y Grino Bikestore
- Hora: 21:30
- Lugar: Letras de la alcaldía, Kiosco de Coyoacán, Jardín Plaza Hidalgo, Col. Centro Coyoacán
- Destino: Por definir
- Aforo: 25
Rodadas en patines
Unicornixs Rollers
- Hora: 20:00
- Lugar: Fuente de las Náyades – Alameda Central
- Destino: Parque México, Av. México s/n, Col. Hipódromo, Alc. Cuauhtémoc
- Aforo: 20
Actividades artísticas para hoy
Jorge Medina y Josi Cuén
- Hora: 20:30
- Lugar: Auditorio Nacional
- Aforo: 9,790
Maroon 5
- Hora: 21:00
- Lugar: Estadio Alfredo Harp Helú
- Aforo: 18,500
Actividades culturales
The Food Tech Summit & Expo 2026
- Hora: 08:30
- Lugar: Centro Banamex
- Fecha: 30 de septiembre y 01 de octubre de 2026
- Aforo: 5,000
Loma – Loyalty Marketing Congress
- Hora: 09:30
- Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC
- Fecha: 29 y 30 de septiembre de 2026
- Aforo: 600
Festival del Terror (evento privado)
- Hora: 10:00
- Lugar: Six Flags México
- Fecha: Del 03 de septiembre al 16 de noviembre de 2026
- Aforo: 15,000
Eventos religiosos para hoy
Fiesta Patronal del Pueblo de San Miguel Topilejo
- Hora: Durante el día
- Lugar: Parroquia de San Miguel Arcángel y principales calles del Pueblo de Topilejo
- Fecha: Del 25 de septiembre al 04 de octubre de 2026
- Aforo: 3,000
En Honor a San Miguel Arcángel
- Hora: Durante el día
- Lugar: Capilla de San Miguel Arcángel, calle 16 de Septiembre No. 1, Pueblo San Miguel Xicalco
- Fecha: Del 25 de septiembre al 06 de octubre de 2026
- Aforo: 2,500
Fiesta Patronal del Pueblo de San Miguel Ajusco
- Hora: 16:00
- Lugar: Pueblo de San Miguel Ajusco
- Fecha: 27, 28, 29, 30 de septiembre al 04 de octubre de 2026
- Aforo: 3,000
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