Jubilados de Pemex y colectivos encabezan protestas en la CDMX este 30 de septiembre

Anticipa tus traslados para evitar tráfico. Foto: Cuartoscuro.

Este miércoles 30 de septiembre se registrarán 30 protestas y actividades en distintas partes de la Ciudad de México (CDMX), principalmente de pensionados de Pemex y propietarios de gallos de pelea que se oponen a la prohibición de dicha práctica.

De forma específica, habrá una marcha; nueve concentraciones; tres citas agendadas; ocho rodadas ciclistas; una rodada en patines y ocho eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Entre las principales protestas y actividades de la CDMX para este 30 de septiembre, destacan las de jubilados de Pemex contra la eliminación de las pensiones doradas y de propietarios de gallos que se oponen a prohibición de peleas

Protestas y actividades en la CDMX este 30 de septiembre

Colectivo “Hasta Encontrarles”, Ciudad de México

Hora: 10:00

Lugar: Glorieta del Ahuehuete, Av. Paseo de la Reforma y Niza, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc

Destino: Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, Av. Niños Héroes No. 102, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Exigen verdad, justicia y la pronta localización del joven desaparecido el 28 de septiembre de 2019, en la colonia Santo Tomás Ajusco, alcaldía Tlalpan.

Organizaciones en apoyo: Colectiva “Glorieta de las y los Desaparecidos”.

Observaciones: No se descarta se sumen en apoyo otras colectivas de búsqueda de personas y organizaciones sociales.

Aforo: 70

Frente Amplio de Unidad “Jorge Tapia Sandoval”, A.C.

Hora: 07:00

Lugar: Hotel Marquis Reforma, Av. Paseo de la Reforma No. 465, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Mitin en rechazo a la participación del expresidente de México, correspondiente al periodo 2006-2012, en el “Foro América Libre 2026”, a quien atribuyen haber ordenado la extinción y liquidación de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro, el 11 de octubre de 2009, medida que, señalan, afectó directamente al Sindicato Mexicano de Electricistas y dejó sin empleo a más de 44,000 trabajadores.

Organizaciones en apoyo: Extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro, Smeitas de Corazón y Todos Somos SME.

Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Aforo: 80

Alianza Nacional de Jubilados

Hora: 08:30

Lugar: Zócalo Capitalino (Asta Bandera), Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Exigen respeto a los derechos adquiridos, la no retroactividad de las leyes y la garantía de certeza jurídica en materia de pensiones.

Actividades: Durante el mitin, una comitiva acudirá a la Secretaría de Gobernación para entregar documentos.

Organizaciones en apoyo: Asociaciones de Jubilados de Confianza de PEMEX, Asociación Nacional de Jubilados y Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros.

Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Aforo: 150

Boicot, Desinversiones y Sanciones, México

Hora: 10:00

Lugar: Parque Hundido (Reloj Floral), Av. Insurgentes Sur y Av. Porfirio Díaz, Col. Extremadura Insurgentes, Alc. Benito Juárez

Motivo: Exigen que el Grupo Nacional Provincial rompa relaciones comerciales con la compañía Palantir Technologies Inc., ya que sus sistemas de inteligencia artificial, análisis masivo de datos y vigilancia han sido utilizados para apoyar al ejército que mantiene ocupación en el territorio palestino.

Actividades: 11:00 horas. Caminarán hacia las instalaciones del Centro de Atención del Grupo Nacional Provincial (GNP) Seguros, ubicado en Av. Insurgentes Sur No. 1079, Col. Noche Buena, Alc. Benito Juárez.

Organizaciones en apoyo: Pulso Humano, Festival Yallah, Judíos por una Palestina Libre, Thousand Madleens to Gaza México, Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos y Día a Día por Palestina.

Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Aforo: 40

Ex Trabajadores de la Extinta Ruta 100

Hora: 10:00

Lugar: Secretaría de Gobierno, Av. Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Aforo: 150

Comité 68 Prolibertades Democráticas

Hora: 11:00

Lugar: Palacio Nacional (Puerta Mariana), Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Otorgarán una conferencia de prensa rumbo a la marcha por la conmemoración de los 58 años del 2 de octubre.

Observaciones: No se descarta la presencia en el evento de organizaciones sociales, estudiantiles y medios de comunicación.

Aforo: 50

Sección Nacional de Criadores de Aves de Combate

Hora: 10:00

Lugar: Senado de la República, Av. Paseo de la Reforma No. 135, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: En el marco de la discusión en el Senado de la República de la nueva “Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales”, realizarán una manifestación para exigir se les exceptúe en el artículo 34 y sus fracciones, ya que condicionan la gallicultura, prohibiendo el combate y el uso de instrumentos que causen la muerte o prolonguen la agonía de los animales, atentando con ello a esta actividad tradicional en México.

Organizaciones en apoyo: Comisión Mexicana de Promoción Gallística, A.C. y Federación Tradiciones Unidas por México, A.C.

Observaciones: No se descarta el arribo al punto de concentración de autobuses que transportan a los manifestantes provenientes de diferentes estados de la República Mexicana y la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Aforo: 300

Plataforma 4:20

Hora: 12:00

Lugar 1: Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc

Lugar 2: Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc, Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez

Lugar 3: Av. Gran Canal y Circuito Interior, Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero

Motivo: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños; así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

Aforo: 45

Comuneras y Comuneros de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca

Hora: 16:00

Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación (Plantón de Mujeres Mazatecas), Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Foro “Contra el avance del fascismo en América Latina”.

Organizaciones en apoyo: Coordinadora Internacional de Solidaridad y por la Libertad de los Presos Políticos Revolucionarios del Mundo Base México.

Aforo: 30

Sindicato de la Unión de los Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior

Hora: 13:00

Lugar: Oficinas Centrales del Instituto de Educación Media Superior, Dr. Lavista No. 181, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Mitin con el fin de exigir que se otorgue presupuesto para atender las diversas necesidades de las y los trabajadores, como lo son: la retabulación del sector administrativo, contratación de personal de base, docentes tutores en todos los planteles, infraestructura, mantenimiento, servicio médico y equipamiento para el buen funcionamiento de las instalaciones, lo anterior para poder concluir con la huelga que iniciaron desde el 10 de junio.

Actividades: Conforme a su plan de acción, realizarán el cierre de las vialidades de Dr. Lucio y Av. Dr. Río de la Loza, Col. Doctores, como medida de protesta, exigiendo el cumplimiento de sus demandas.

Aforo: 50

Citas agendadas

Sociedad Indígena en Acción por un Trabajo Digno, A.C.

Hora: 14:00

Lugar: Secretaría de Vivienda, Canela No. 660, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco

Motivo: Solicitan ser incorporados a programas de vivienda y la regularización del predio ubicado en Mendelssohn No. 166, Col. Vallejo, Alc. Gustavo A. Madero.

Aforo: 20

Movimiento Antorchista de la Ciudad de México

Hora: 15:00

Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Solicitan que se avance en el cambio de uso de suelo en colonias de Tláhuac, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras que ya cuentan con dictámenes de factibilidad, así como en aquellas que se encuentran en proceso y en la inclusión de colonias consolidadas que aún aparecen en el catálogo correspondiente.

Aforo: 35

Grupo “Quetzalcóatl” de Comerciantes en Vía Pública

Hora: 17:00

Lugar: Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Inconformidad por presuntos actos de corrupción y hostigamiento atribuidos a autoridades en perjuicio de comerciantes de los Centros de Transferencia Modal de la Ciudad de México.

Aforo: 20

Rodadas ciclistas para hoy

People for Bikes – Roma

Hora: 06:00

Lugar: People for Bikes Roma, Zacatecas No. 55, Col. Roma Norte

Destino: Valle de las Monjas, Camino al Valle de Las Monjas, Col. San Mateo Tlaltenango, Alc. Cuajimalpa

Aforo: 20

Masenbici Azcapotzalco

Hora: 19:00

Lugar: Explanada de la alcaldía

Destino: Museo Tezozómoc, Av. Zempoaltecas y Av. Manuel Salazar, Col. Exhacienda el Rosario, Alc. Azcapotzalco

Aforo: 25

Pedal y Taco

Hora: 19:50

Lugar: Parque Tezontle, Av. Canal de Tezontle No. 1512, Col. Dr. Alfonso Ortiz Tirado

Destino: Ángel de la Independencia

Aforo: 30

BidOrientados

Hora: 20:00

Lugar: Estacionamiento Vips de Plaza Oriente, Av. Canal de Tezontle No. 1520, Col. Dr. Alfonso Ortiz Tirado

Destino: Ángel de la Independencia

Aforo: 35

Libertad en Bici

Hora: 20:15

Lugar: Eje 5 Sur y Calle 10 de agosto, Col. Leyes de Reforma

Destino: Ángel de la Independencia

Aforo: 25

Ciclistas Pachecos CDMX

Hora: 21:00

Lugar: Ángel de la Independencia

Destino: Segundo Piso del Periférico

Aforo: 35

28º Aniversario de Bicitekas

Hora: 21:15

Lugar: Ángel de la Independencia

Destino: Segundo Piso del Periférico

Aforo: 500

Fenix Bikers y Grino Bikestore

Hora: 21:30

Lugar: Letras de la alcaldía, Kiosco de Coyoacán, Jardín Plaza Hidalgo, Col. Centro Coyoacán

Destino: Por definir

Aforo: 25

Rodadas en patines

Unicornixs Rollers

Hora: 20:00

Lugar: Fuente de las Náyades – Alameda Central

Destino: Parque México, Av. México s/n, Col. Hipódromo, Alc. Cuauhtémoc

Aforo: 20

Actividades artísticas para hoy

Jorge Medina y Josi Cuén

Hora: 20:30

Lugar: Auditorio Nacional

Aforo: 9,790

Maroon 5

Hora: 21:00

Lugar: Estadio Alfredo Harp Helú

Aforo: 18,500

Actividades culturales

The Food Tech Summit & Expo 2026

Hora: 08:30

Lugar: Centro Banamex

Fecha: 30 de septiembre y 01 de octubre de 2026

Aforo: 5,000

Loma – Loyalty Marketing Congress

Hora: 09:30

Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC

Fecha: 29 y 30 de septiembre de 2026

Aforo: 600

Festival del Terror (evento privado)

Hora: 10:00

Lugar: Six Flags México

Fecha: Del 03 de septiembre al 16 de noviembre de 2026

Aforo: 15,000

Eventos religiosos para hoy

Fiesta Patronal del Pueblo de San Miguel Topilejo

Hora: Durante el día

Lugar: Parroquia de San Miguel Arcángel y principales calles del Pueblo de Topilejo

Fecha: Del 25 de septiembre al 04 de octubre de 2026

Aforo: 3,000

En Honor a San Miguel Arcángel

Hora: Durante el día

Lugar: Capilla de San Miguel Arcángel, calle 16 de Septiembre No. 1, Pueblo San Miguel Xicalco

Fecha: Del 25 de septiembre al 06 de octubre de 2026

Aforo: 2,500

Fiesta Patronal del Pueblo de San Miguel Ajusco

Hora: 16:00

Lugar: Pueblo de San Miguel Ajusco

Fecha: 27, 28, 29, 30 de septiembre al 04 de octubre de 2026

Aforo: 3,000

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