Reitera Estados Unidos recompensa de hasta 5 mdd por la “Rana”, “Aquiles” y el “Ruso”

Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

El gobierno de Estados Unidos reiteró las recompensas de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de tres líderes vinculados al Cártel de Sinaloa con operaciones en Baja California: Alfonso Arzate García, alias “Aquiles”; René Arzate García, “Rana”; y Juan José Ponce Félix, “Ruso”.

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, los hermanos Arzate García son identificados como líderes de una facción del Cártel de Sinaloa (CDS) que opera principalmente en Tijuana.

Las autoridades estadounidenses señalan a la “Rana” y “Aquiles” por su participación en actividades de narcotráfico y lavado de dinero, además de mantener una red de colaboradores en Tijuana.

En el caso de Juan José Ponce Félix, el “Ruso”, Estados Unidos lo identifica como líder de Los Rusos, una subfacción de Los Mayos, y lo señala por actividades relacionadas con el tráfico de drogas y el control de rutas de narcotráfico en Baja California.

Las recompensas forman parte de las acciones anunciadas por el gobierno estadounidense contra líderes del Cártel de Sinaloa y facilitadores considerados corruptos en Baja California.

Estados Unidos mantiene una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de cada uno de los tres señalados.

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