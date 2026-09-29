Detienen a mujer que arrolló a motociclistas en Tacubaya; uno murió

En Tacubaya, se presentó un fuerte accidente. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Una mujer que conducía una camioneta roja arrolló a dos motociclistas en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX); uno de ellos murió y el otro resultó gravemente lesionado.

Accidente Tacubaya

El hecho de tránsito ocurrió en la esquina de la avenida Observatorio y la calle Arquitecto Luis Ruiz, en la colonia Tacubaya, donde la motocicleta verde con negro en la que viajaban los dos hombres quedó involucrada en el percance, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

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Toyota RAV4 arrolla a moteros en la col. Tacubaya, uno murió y el otro fue trasladado grave a un hospital por mis amigos de Protección Civil @AlcaldiaMHmx; la conductora fue detenida por @SSC_CDMX.



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Al lugar acudieron policías de la SSC, quienes solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia. Paramédicos de Protección Civil valoraron a los dos tripulantes de la motocicleta.

Uno de los motociclistas presentó una fractura expuesta en la pierna izquierda, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. El segundo hombre ya no contaba con signos vitales. Los policías acordonaron la zona y dieron aviso a la autoridad ministerial para llevar a cabo las labores periciales correspondientes.

La conductora de la camioneta, de 34 años de edad, fue detenida por los elementos de la SSC. Tras informarle sus derechos de ley, fue trasladada ante el agente del Ministerio Público, quien determinará las responsabilidades correspondientes por el hecho de tránsito.

La zona permaneció bajo resguardo mientras se realizaban las diligencias relacionadas con el accidente.

¿Qué más se sabe del accidente?

De acuerdo con lo referido por elementos de la SSC al periodista Jorge Becerril, los dos motociclistas circulaban sobre avenida Observatorio, en dirección de bajada. Al llegar a la zona donde debían dar vuelta hacia Carlos Lazo, se impactaron contra el muro de contención.

El choque provocó que ambos motociclistas salieran proyectados hacia el otro lado del muro. Uno de ellos cayó sobre el paso de una camioneta que circulaba por la zona y fue atropellado y arrastrado varios metros.

Uno de los motociclistas presentó una fractura expuesta en la pierna izquierda y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. El otro ya no contaba con signos vitales.

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