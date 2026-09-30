Denuncian posible negligencia por parto de paciente en los baños de hospital del IMSS en SLP

Foto: Especial

Derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunciaron una presunta negligencia médica por parte del personal del Hospital General de Zona número 1 en San Luis Potosí, luego de que una paciente diera a luz en los sanitarios de la unidad, tras varias horas sin recibir asistencia clínica.

Según los denunciantes, la afectada arribó a las instalaciones en espera de valoración médica, sin recibir atención. Luego de casi cinco horas, la joven entró en labor de parto y terminó dando a luz dentro de los baños de la institución.

Tras el reporte, personal médico intervino para asistir a la madre y al recién nacido, trasladándolos a la sala especializada. Reportes preliminares de la institución indicaron que tanto la madre como el recién nacido se encuentran estables y en buen estado de salud.

El hecho generó indignación entre los familiares y derechohabientes, quienes presenciaron la situación. La familia señala presunta negligencia y deficiencias en la capacidad de respuesta del personal.

Este hecho se suma a una serie de antecedentes similares en la misma clínica, donde pacientes embarazadas han dado a luz en los sanitarios o esperar lapsos prolongados sin valoración inicial.

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