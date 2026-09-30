Denuncian posible negligencia por parto de paciente en los baños de hospital del IMSS en SLP
Según los reportes, la mujer esperó a ser atendida por casi cinco horas antes de entrar en labor de parto.
Derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunciaron una presunta negligencia médica por parte del personal del Hospital General de Zona número 1 en San Luis Potosí, luego de que una paciente diera a luz en los sanitarios de la unidad, tras varias horas sin recibir asistencia clínica.
Según los denunciantes, la afectada arribó a las instalaciones en espera de valoración médica, sin recibir atención. Luego de casi cinco horas, la joven entró en labor de parto y terminó dando a luz dentro de los baños de la institución.
Tras el reporte, personal médico intervino para asistir a la madre y al recién nacido, trasladándolos a la sala especializada. Reportes preliminares de la institución indicaron que tanto la madre como el recién nacido se encuentran estables y en buen estado de salud.
El hecho generó indignación entre los familiares y derechohabientes, quienes presenciaron la situación. La familia señala presunta negligencia y deficiencias en la capacidad de respuesta del personal.
Este hecho se suma a una serie de antecedentes similares en la misma clínica, donde pacientes embarazadas han dado a luz en los sanitarios o esperar lapsos prolongados sin valoración inicial.
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