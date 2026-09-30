Alerta sobre una penetración del crimen organizado en la política

María Amparo Casar advirtió sobre lo que considera una creciente penetración del crimen organizado en la política mexicana, luego de las recientes acciones de la OFAC y del congelamiento preventivo de cuentas realizado en México.

Durante su participación en Noticias een Claro, la analista señaló que los casos conocidos recientemente ya no deberían verse, desde su perspectiva, como hechos aislados. Casar prefirió utilizar el concepto de “narcopolítica” en lugar de “narcoestado”.

Casar explicó que la OFAC, Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dio a conocer una lista que incluye a distintas personas señaladas por autoridades estadounidenses.

La analista destacó también la reacción de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, que procedió al congelamiento de cuentas de personas incluidas en la lista estadounidense.

Casar hizo una distinción entre las medidas tomadas en ambos países. Según explicó, la acción de la OFAC implica una sanción en Estados Unidos, mientras que el congelamiento realizado en México tiene carácter preventivo y deberá seguir el proceso correspondiente.

Para la analista, la acumulación de señalamientos muestra un escenario que debe ser atendido por las autoridades.

“Estamos hablando ya de una red, de una penetración del crimen organizado en la política”, afirmó durante la conversación.

Casar prefiere hablar de “narcopolítica”

María Amparo Casar señaló que prefiere hablar de narcopolítica y no de “narcoestado”, pues este último concepto implicaría, según su explicación, que todo el Estado mexicano estuviera cooptado.

Durante la participación también mencionó casos y reportes relacionados con funcionarios, políticos y personas cercanas a figuras públicas. Sus comentarios se dieron en el contexto de recientes señalamientos y publicaciones sobre presuntos vínculos con actividades criminales.

Casar sostuvo que podrían conocerse nuevas denuncias durante los próximos años, especialmente a partir de las acciones emprendidas desde Estados Unidos.

Cuestiona discusión sobre candidaturas y narcotráfico

En la parte final María Amparo Casar también se refirió al debate sobre las reglas electorales y los posibles vínculos de candidatos con el narcotráfico.

La analista cuestionó que se discutan modificaciones relacionadas con otros aspectos electorales mientras, desde su perspectiva, se desaprovecha la oportunidad de establecer mecanismos frente a candidatos que reciban apoyo del crimen organizado.

Casar consideró que el tema requiere reglas que permitan actuar cuando existan elementos suficientes y que, en su caso, las sanciones se apliquen mediante los procedimientos correspondientes.

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