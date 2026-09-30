Lluvias fuertes para varios días en CDMX comienzan este miércoles

Lluvias fuertes en CDMX comienzan este miércoles. FOTO: Getty

La Ciudad de México se prepara para varios días de lluvia. Protección Civil emitió un aviso especial para el periodo comprendido entre este miércoles 30 de septiembre y el lunes 5 de octubre, ante el pronóstico de lluvias fuertes a muy fuertes.

Durante estos seis días también podrían presentarse tormentas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento cercanas a los 50 km/h. Además, se espera que la temperatura disminuya de manera gradual.

Lluvias fuertes en CDMX comienzan este miércoles

Para este miércoles 30 de septiembre, por la mañana se pronostica cielo medio nublado con bruma y ambiente fresco en la región. En las zonas montañosas del Estado de México se espera ambiente frío.

Por la tarde cambiarán las condiciones. Se prevé cielo nublado y lluvias fuertes en la Ciudad de México, con acumulaciones de 25 a 50 milímetros en 24 horas.

En el suroeste y oeste del Estado de México podrían registrarse lluvias puntuales muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros en 24 horas.

Las precipitaciones estarán acompañadas por descargas eléctricas y podrían provocar encharcamientos e inundaciones.

También existe riesgo de incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves y reducción de la visibilidad.

En los días con pronóstico de caída de #granizo, toma precauciones:



➡️ Identifica domos, ventanas, tragaluces, vitrales o cualquier otro objeto que pudiera sufrir daños

➡️ Limpia los techos y coladeras para evitar la acumulación y obstrucción

➡️ Si tienes animales de compañía o… pic.twitter.com/p91rOKUyZ2 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 29, 2026

¿Qué temperatura y viento se esperan en CDMX?

La temperatura mínima prevista para la Ciudad de México será de 14 a 16 °C, mientras que la máxima se ubicará entre 25 y 27 °C.

Para Toluca, Estado de México, se contempla una mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 23 a 25 °C.

El viento será de dirección variable, de 10 a 20 km/h, con rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 km/h.

Alerta Amarilla por fuertes vientos en las 16 alcaldías

Antes del periodo de lluvias, el viento ya comenzó a sentirse en la capital. Este martes se activó Alerta Amarilla en las 16 alcaldías de la CDMX, debido a la previsión de rachas de hasta 59 km/h.

Las condiciones de lluvia se mantendrán, de acuerdo con el aviso especial, hasta el lunes 5 de octubre, mientras que la temperatura irá bajando gradualmente.

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