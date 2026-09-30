Remanentes de polo dejan un muerto y severas inundaciones en Ciudad Juárez

Foto: Especial

Los remanentes del huracán Polo, que azotó a Ciudad Juárez, Chihuahua, bajo la categoría de depresión tropical, dejaron un trágico saldo de una persona muerta y múltiples afectaciones urbanas.

De acuerdo con los reportes, la víctima falleció al ser arrastrada por la corriente de agua hacia un dique ubicado en la colonia Villa Bonita. El cuerpo fue rescatado tras una casi 20 horas de intensa búsqueda, luego de que el incidente fuera reportado durante las primeras precipitaciones de la noche del lunes.

Además de esta lamentable pérdida humana, el paso de la tormenta estuvo acompañado de fuertes vientos que provocaron el anegamiento de calles y avenidas principales.

Debido a las severas inundaciones registradas, varias de las vialidades más importantes de la ciudad tuvieron que ser cerradas por completo al tráfico vehicular.

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