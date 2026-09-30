Huracán Rachel y la aproximación del frente frío 1 mantendrán las lluvias en el país

Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Este miércoles 30 de septiembre de 2026, el huracán Rachel se mantendrá frente a las costas de Jalisco, originando un temporal de lluvias en el occidente de México con lluvias puntuales intensas en Michoacán, Jalisco y Colima, y lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, con fuertes rachas de viento y oleaje elevado en esas costas.

A la par, la aproximación o posible ingreso del frente frío 1, así como el monzón mexicano sobre el noroeste y norte, entre otros fenómenos, causarán fuertes rachas de viento y lluvias puntuales muy fuertes en Zacatecas, puntuales fuertes en Sinaloa y Durango e intervalos de chubascos en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Aguascalientes.

Toda vez que el ingreso de humedad del océano Pacífico originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, centro, oriente, sur y sureste, incluyendo el Valle de México y la península de Yucatán. Seguirá también el ambiente caluroso a muy caluroso en el noreste y oriente, así como en la península de Yucatán.

¿Dónde lloverá este miércoles?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Michoacán Jalisco Colima Guerrero San Luis Potosí

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Zacatecas Nayarit Estado de México Coahuila Nuevo León Tamaulipas Oaxaca Chiapas Campeche Yucatán Quintana Roo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa Durango Guanajuato Querétaro Hidalgo Tlaxcala Ciudad de México Morelos Puebla Veracruz Tabasco

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur Sonora Chihuahua Aguascalientes



El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Sinaloa, Durango (noreste), Sonora (noroeste), Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Oaxaca (este), Chiapas (este), Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Zacatecas (norte), Aguascalientes, Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero y Morelos.

Temperaturas mínimas: 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Oaxaca, Tlaxcala y Puebla.

Viento: 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: costas de Jalisco y Colima. 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Michoacán (oeste) y Oaxaca (costa). 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 60 km/h: Tamaulipas. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como en costas de Guerrero y Chiapas.

Oleaje: 4.0 a 6.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima y Michoacán. 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Guerrero y Oaxaca. 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y costa de Chiapas.



El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, para este miércoles se pronostica cielo medio nublado con bruma y ambiente fresco durante la mañana y frio en zonas montañosas del Estado de México, con ambiente cálido y cielo nublado por la tarde.

También, se esperan lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm en 24 horas) en el Estado de México (suroeste y oeste) y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en CDMX, que estarána acompañadas con descargas eléctricas y podrían generar encharcamientos e inundaciones.

Temperatura máxima: 25 a 27 °C.

Temperatura mínima: 14 a 16 °C.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h

¿Cómo estará el clima este jueves?

Por otra parte, para este jueves se prevé que el huracán Rachel se desplace paralelo a las costas del Pacífico central mexicano, generando lluvias puntuales intensas en Jalisco, muy fuertes en Nayarit, Colima y Michoacán, además de puntuales fuertes en Baja California Sur. También se prevén fuertes rachas de viento y oleaje elevado en sus costas.

Además, el monzón mexicano y el desplazamiento del sistema frontal 1 sobre el norte, en interacción con otros fenómenos, causará chubascos y lluvias muy fuertes a intensas en el noroeste, noreste, centro, oriente, sur y sureste, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán.

De igual forma, se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noreste y oriente, asi como en la península de Yucatán.

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