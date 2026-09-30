Vincula juez a proceso por extorsión agravada a exalcalde de Juchitán

Foto: Fiscalía de Oaxaca

El exalcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, fue vinculado a proceso por extorsión agravada y otros delitos contra la seguridad, luego de la audiencia realizada ante un juez de Control del Poder Judicial de Oaxaca.

Sánchez Altamirano fue detenido el pasado 23 de septiembre durante un operativo en el que participaron autoridades estatales y federales.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, el alcalde, identificado también como “Quetu”, es investigado por su presunta relación con la célula delictiva Los Cromos, a la que las autoridades han señalado como vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Fiscalía sostiene que esta organización estaría relacionada con delitos como extorsión, cobro de piso, homicidio, secuestro y narcomenudeo en la región del Istmo.

Durante la audiencia inicial, la detención de Sánchez Altamirano fue declarada legal y se le impuso prisión preventiva. Posteriormente, su defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional para preparar sus argumentos. Este martes, finalmente, el juez determinó vincularlo a proceso.

El exalcalde permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en el Estado de México, mientras la investigación continúa. Las autoridades han señalado que podrían existir más órdenes de aprehensión relacionadas con este caso.

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