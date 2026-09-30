FGR asegura armas largas y detiene a mujer durante operativo en García, Nuevo León

Foto: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a una mujer y aseguró armas y otros indicios durante un cateo realizado en un inmueble del municipio de García, Nuevo León.

Según informó la institución en un comunicado, la diligencia fue ejecutada por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Nuevo León en un domicilio de la colonia Rincón de la Sierra.

Mientras que, durante el operativo, el Ministerio Público Federal y la Policía Federal Ministerial localizaron y aseguraron:

5 armas de fuego largas

2 armas cortas

5 miras telescópicas

5 mil 93 cartuchos de diversos calibres

14 cargadores

54 casquillos

Tras el operativo, tanto la persona detenida, como lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación, que continúa con las investigaciones por hechos posiblemente constitutivos de delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

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