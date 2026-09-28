Investigadoras del IPN crean parches para heridas; así ayudarían a personas con diabetes

IPN desarrolla parches. Fotos: IPN y Cuartoscuro

Ante la necesidad de atender heridas de difícil tratamiento, investigadoras del Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrollan parches dérmicos personalizados a partir de nanocompuestos. El proyecto busca apoyar principalmente a pacientes con pie diabético y a personas que viven en zonas de difícil acceso.

La investigación es encabezada por Yunia Verónica García Tejeda, científica de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería en Tecnologías Avanzadas (UPIITA). La propuesta está pensada para atender lesiones en comunidades donde el acceso a hospitales y medicamentos puede ser limitado, así como durante inundaciones, huracanes, derrumbes y otros escenarios de emergencia.

#IPNInforma | ✨Para atender heridas en comunidades alejadas y escenarios de desastre, sobre todo de pacientes con pie diabético, investigadora de la @Upiita_Ipn desarrolla parches dérmicos que se adaptan a las necesidades de cada individuo. 🦶https://t.co/SSpDBHEsWi — IPN (@IPN_MX) September 27, 2026

IPN desarrolla parches para acelerar la cicatrización

El equipo elabora los parches personalizados con biopolímeros que favorecen la regeneración de la piel y agentes antimicrobianos. De acuerdo con las pruebas que realizaron los investigadores, las heridas cicatrizaron en 12 días, frente a los 16 días que requirió el tratamiento de control con antibióticos.

Uno de los objetivos de las investigadoras es combatir las infecciones bacterianas resistentes a antibióticos. Para ello, estudian nanomateriales, entre ellos óxidos metálicos, que pueden inhibir el crecimiento de microorganismos.

Los parches también incorporan bacterias predadoras capaces de reconocer y destruir microorganismos como Escherichia coli y Staphylococcus aureus, informó la especialista del IPN.

Parches personalizados podrían fabricarse en zonas remotas

El proyecto contempla un sistema semiautomático desarrollado por estudiantes de la UPIITA para fabricar nanocompósitos con características específicas de grosor y composición. Esto permitiría trasladar un equipo portátil a una brigada de emergencia y elaborar un parche de acuerdo con el tamaño, tipo y condiciones de cada herida.

La tecnología también considera la producción de hidrogeles, que pueden utilizarse cuando una lesión debe permanecer abierta para facilitar el drenaje y disminuir el riesgo de infección.

Buscan llevar la tecnología a personas vulnerables

La investigación se realiza con especialistas del Centro de Biotecnología Genómica (CBG) del IPN) y colaboradores vinculados con la Universidad Hebrea de Israel. Actualmente se estudia su seguridad y eventual aplicación.

El equipo busca que estos materiales sean de bajo costo, adaptables y seguros, mediante transferencia tecnológica y colaboración con instituciones de salud.

En pacientes con diabetes, la personalización podría permitir seleccionar materiales de acuerdo con condiciones como hipertensión, alergias y características específicas de la lesión.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.