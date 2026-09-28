Huracán Polo y tormenta Rachel mantendrán las lluvias este lunes en el país

| 04:35 | F. López | Uno TV

Se espera que el Polo toque tierra como huracán categoría 3 este lunes por la noche en Baja California Sur.
Lluvias
Foto: Cuartoscuro

Este lunes 28 de septiembre de 2026, el huracán Polo tocará tierra por la noche en la región central de Baja California Sur, originando lluvias intensas a puntuales torrenciales en Sonora y Baja California Sur; y fuertes a muy fuertes en Baja California, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, así como fuertes rachas de viento y oleaje elevado.

Asimismo, la tormenta tropical Rachel propiciará lluvias puntuales intensas en zonas de Guerrero y Oaxaca, así como viento con rachas de 60 a 70 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 en sus costas.

Mientras que otros fenómenos meteorológicos propiciarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente, centro, noreste, oriente y sureste del país, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Chiapas, toda vez que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noreste y oriente, además de la península de Yucatán.

¿Dónde lloverá este lunes?

  • Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm):
    • Baja California Sur
    • Sonora
  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
    • Guerrero
    • Oaxaca
    • Chiapas
  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
    • Sinaloa
    • Chihuahua
    • Durango
    • Puebla
    • Veracruz
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
    • Baja California
    • Nayarit
    • Jalisco
    • Colima
    • Michoacán
    • Estado de México
    • Morelos
    • Tabasco
    • Campeche
    • Yucatán
    • Quintana Roo
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
    • Coahuila
    • Nuevo León
    • Tamaulipas
    • San Luis Potosí
    • Zacatecas
    • Hidalgo
    • Tlaxcala
    • Ciudad de México
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm):
    • Aguascalientes
    • Guanajuato
    • Querétaro

El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:

  • Temperaturas máximas:
    • 35 a 40 °C: Baja California (suroeste), Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas (oeste), Chihuahua (noreste y suroeste), Durango, Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
    • 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), Aguascalientes (oeste) y Guanajuato (noreste).
  • Temperaturas mínimas:
    • 0 a 5 °C: zonas altas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.
  • Viento:
    • 180 a 200 km/h con rachas de 230 a 250 km/h: Baja California Sur (centro).
    • 50 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h: costa de Sonora.
    • 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca (oeste).
    • 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como en costas de Baja California y Sinaloa (norte)
    • 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Oleaje:
    • 8.0 a 10.0 metros de altura: costa de Baja California Sur.
    • 3.0 a 5.0 metros de altura: costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
    • 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Baja California.
    • 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California (sur), Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Chiapas.
    • Marea de tormenta de 1.5 a 2.5 metros de altura: Baja California sur (centro).
  • El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, para este lunes se espera cielo parcialmente nublado a medio nublado, ambiente fresco a templado durante la mañana, así como frio en las zonas montañosas del Estado de México, con ambiente templado a cálido por la tarde.

Además, se pronostican chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en CDMX y lluvias fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en el Estado de México (suroeste), que podrían acompañarse de descargas eléctricas.

  • Temperatura máxima: 25 a 27 °C.
  • Temperatura mínima: 14 a 16 °C.
  • Viento de dirección variable de10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
  • ¿Cómo estará el clima este martes?

Por otro lado, para este martes se prevé que Polo, ya como ciclón, ingrese durante las primeras horas del martes al centro-sur de Sonora, desplazándose el miércoles sobre Chihuahua y debilitándose gradualmente. A su paso, ocasionará lluvias puntuales torrenciales en Sonora; intensas en Sinaloa y muy fuertes en Baja California Sur y Chihuahua, además de rachas de viento y oleaje elevado en el golfo de California y la costa occidental de Baja california Sur.

De igual forma, el ciclón tropical Rachel se desplazará paralelo a las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, donde generará lluvias intensas a puntuales torrenciales, además de en Oaxaca, así como fuertes rachas de viento y oleaje elevado en sus costas.

Mientras que el monzón mexicano, una nueva onda tropical que se aproximará a Quintana Roo, y otros fenómenos, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste, noreste, centro, oriente y sureste, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán.

Además, seguirá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noreste, litoral del Golfo de México y la península de Yucatán.

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