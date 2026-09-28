Huracán Polo y tormenta Rachel mantendrán las lluvias este lunes en el país

Foto: Cuartoscuro

Este lunes 28 de septiembre de 2026, el huracán Polo tocará tierra por la noche en la región central de Baja California Sur, originando lluvias intensas a puntuales torrenciales en Sonora y Baja California Sur; y fuertes a muy fuertes en Baja California, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, así como fuertes rachas de viento y oleaje elevado.

Asimismo, la tormenta tropical Rachel propiciará lluvias puntuales intensas en zonas de Guerrero y Oaxaca, así como viento con rachas de 60 a 70 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 en sus costas.

Mientras que otros fenómenos meteorológicos propiciarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente, centro, noreste, oriente y sureste del país, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Chiapas, toda vez que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noreste y oriente, además de la península de Yucatán.

¿Dónde lloverá este lunes?

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm) : Baja California Sur Sonora

: Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Guerrero Oaxaca Chiapas

: Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Sinaloa Chihuahua Durango Puebla Veracruz

: Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Baja California Nayarit Jalisco Colima Michoacán Estado de México Morelos Tabasco Campeche Yucatán Quintana Roo

: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Coahuila Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Zacatecas Hidalgo Tlaxcala Ciudad de México

: Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm) : Aguascalientes Guanajuato Querétaro

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El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: 35 a 40 °C : Baja California (suroeste), Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas (oeste), Chihuahua (noreste y suroeste), Durango, Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 30 a 35 °C : Zacatecas (norte y sur), Aguascalientes (oeste) y Guanajuato (noreste).

Temperaturas mínimas: 0 a 5 °C: zonas altas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Viento: 180 a 200 km/h con rachas de 230 a 250 km/h : Baja California Sur (centro). 50 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h : costa de Sonora. 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h : costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca (oeste). 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h : Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como en costas de Baja California y Sinaloa (norte) 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje: 8.0 a 10.0 metros de altura : costa de Baja California Sur. 3.0 a 5.0 metros de altura : costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca. 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Baja California. 1.0 a 2.0 metros de altura : costas de Baja California (sur), Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Chiapas. Marea de tormenta de 1.5 a 2.5 metros de altura : Baja California sur (centro).



El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, para este lunes se espera cielo parcialmente nublado a medio nublado, ambiente fresco a templado durante la mañana, así como frio en las zonas montañosas del Estado de México, con ambiente templado a cálido por la tarde.

Además, se pronostican chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en CDMX y lluvias fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en el Estado de México (suroeste), que podrían acompañarse de descargas eléctricas.

Temperatura máxima: 25 a 27 °C.

Temperatura mínima: 14 a 16 °C.

Viento de dirección variable de10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

¿Cómo estará el clima este martes?

Por otro lado, para este martes se prevé que Polo, ya como ciclón, ingrese durante las primeras horas del martes al centro-sur de Sonora, desplazándose el miércoles sobre Chihuahua y debilitándose gradualmente. A su paso, ocasionará lluvias puntuales torrenciales en Sonora; intensas en Sinaloa y muy fuertes en Baja California Sur y Chihuahua, además de rachas de viento y oleaje elevado en el golfo de California y la costa occidental de Baja california Sur.

De igual forma, el ciclón tropical Rachel se desplazará paralelo a las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, donde generará lluvias intensas a puntuales torrenciales, además de en Oaxaca, así como fuertes rachas de viento y oleaje elevado en sus costas.

Mientras que el monzón mexicano, una nueva onda tropical que se aproximará a Quintana Roo, y otros fenómenos, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste, noreste, centro, oriente y sureste, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán.

Además, seguirá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noreste, litoral del Golfo de México y la península de Yucatán.

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