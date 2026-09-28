Huracán Polo y tormenta Rachel mantendrán las lluvias este lunes en el país
Se espera que el Polo toque tierra como huracán categoría 3 este lunes por la noche en Baja California Sur.
Este lunes 28 de septiembre de 2026, el huracán Polo tocará tierra por la noche en la región central de Baja California Sur, originando lluvias intensas a puntuales torrenciales en Sonora y Baja California Sur; y fuertes a muy fuertes en Baja California, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, así como fuertes rachas de viento y oleaje elevado.
Asimismo, la tormenta tropical Rachel propiciará lluvias puntuales intensas en zonas de Guerrero y Oaxaca, así como viento con rachas de 60 a 70 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 en sus costas.
Mientras que otros fenómenos meteorológicos propiciarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente, centro, noreste, oriente y sureste del país, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Chiapas, toda vez que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noreste y oriente, además de la península de Yucatán.
¿Dónde lloverá este lunes?
- Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm):
- Baja California Sur
- Sonora
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Sinaloa
- Chihuahua
- Durango
- Puebla
- Veracruz
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Baja California
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Estado de México
- Morelos
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Ciudad de México
- Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm):
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:
- Temperaturas máximas:
- 35 a 40 °C: Baja California (suroeste), Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas (oeste), Chihuahua (noreste y suroeste), Durango, Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), Aguascalientes (oeste) y Guanajuato (noreste).
- Temperaturas mínimas:
- 0 a 5 °C: zonas altas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.
- Viento:
- 180 a 200 km/h con rachas de 230 a 250 km/h: Baja California Sur (centro).
- 50 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h: costa de Sonora.
- 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca (oeste).
- 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como en costas de Baja California y Sinaloa (norte)
- 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Oleaje:
- 8.0 a 10.0 metros de altura: costa de Baja California Sur.
- 3.0 a 5.0 metros de altura: costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
- 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Baja California.
- 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California (sur), Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Chiapas.
- Marea de tormenta de 1.5 a 2.5 metros de altura: Baja California sur (centro).
- El clima en el Valle de México
Respecto al Valle de México, para este lunes se espera cielo parcialmente nublado a medio nublado, ambiente fresco a templado durante la mañana, así como frio en las zonas montañosas del Estado de México, con ambiente templado a cálido por la tarde.
Además, se pronostican chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en CDMX y lluvias fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en el Estado de México (suroeste), que podrían acompañarse de descargas eléctricas.
- Temperatura máxima: 25 a 27 °C.
- Temperatura mínima: 14 a 16 °C.
- Viento de dirección variable de10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
- ¿Cómo estará el clima este martes?
Por otro lado, para este martes se prevé que Polo, ya como ciclón, ingrese durante las primeras horas del martes al centro-sur de Sonora, desplazándose el miércoles sobre Chihuahua y debilitándose gradualmente. A su paso, ocasionará lluvias puntuales torrenciales en Sonora; intensas en Sinaloa y muy fuertes en Baja California Sur y Chihuahua, además de rachas de viento y oleaje elevado en el golfo de California y la costa occidental de Baja california Sur.
De igual forma, el ciclón tropical Rachel se desplazará paralelo a las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, donde generará lluvias intensas a puntuales torrenciales, además de en Oaxaca, así como fuertes rachas de viento y oleaje elevado en sus costas.
Mientras que el monzón mexicano, una nueva onda tropical que se aproximará a Quintana Roo, y otros fenómenos, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste, noreste, centro, oriente y sureste, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán.
Además, seguirá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noreste, litoral del Golfo de México y la península de Yucatán.
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