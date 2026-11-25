Licencia digital en la CDMX. Foto: IA

Que no te sorprendan. La licencia de conducir permanente digital de la Ciudad de México (CDMX) tiene validez nacional para manejar automóviles particulares, según la información difundida por la Secretaría de Movilidad (Semovi). La versión electrónica tiene la misma validez que la tarjeta física, por lo que puedes mostrarla desde la App CDMX cuando viajes a otro estado.

La licencia digital de la CDMX es válida en todo el territorio nacional. Al estar respaldada por un acuerdo de seguridad pública a nivel federal, las autoridades locales de cualquier estado la aceptan exactamente igual que la versión física. Para que mantenga su validez en el resto del país, solo se requiere que el documento esté vigente y activado en la App CDMX

¿Qué dice el reglamento sobre la licencia digital en carreteras federales?

El Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal faculta a la Guardia Nacional para solicitar la licencia de conducir y la tarjeta de circulación durante una revisión. La reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación se refiere a la entrega de la licencia para verificarla, sin especificar en ese artículo cómo se revisa la versión digital de la CDMX.

¿Cómo mostrar tu licencia permanente digital en el celular?

Los pasos para mostrar tu licencia digital en el celular son los siguientes:

Abre la App CDMX

Entra a Cartera Digital

Selecciona tu licencia de conducir

La aplicación muestra los datos del documento y un código QR en el reverso para verificarlo. Para una revisión, abre la credencial desde la aplicación.

¿Es obligatorio imprimir el plástico de la licencia permanente?

La impresión es opcional. Si ya pagaste los mil 500 pesos del trámite y obtuviste la licencia digital, puedes solicitar el plástico sin costo adicional hasta diciembre de 2026, de acuerdo con la Semovi. Ese plazo corresponde a la impresión. Tu licencia digital conserva su validez.

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