Licencia permanente CDMX. Foto: Cuartoscuro

Si ya tramitaste la Licencia Permanente digital de la Ciudad de México (CDMX), no estás obligado a imprimirla para que tenga validez. La versión electrónica tiene el mismo reconocimiento legal que el documento físico, por lo que puedes llevarla en tu celular y utilizarla sin necesidad de tener el plástico.

¿Perdiste tu plástico? No necesitas tramitar otra licencia

Si ya cuentas con tu Licencia Permanente digital y posteriormente perdiste el documento físico, no tienes que iniciar nuevamente el trámite para obtenerla.

La versión digital conserva su validez, por lo que puedes mostrarla desde la aplicación correspondiente. La impresión es una opción para quienes desean tener también el documento en tarjeta, la impresión de la licencia es posible realizarla hasta diciembre del 2026.

¿Dónde puedes acudir por la licencia permanente sin cita?

A partir del 19 de noviembre de 2026, se habilitaron tres módulos para tramitar la licencia durante sábados y domingos, sin cita previa.

Estas son las ubicaciones:

San Andrés Tetepilco: calle Andrés Molina Enríquez, colonia San Andrés Tetepilco

calle Andrés Molina Enríquez, colonia San Andrés Tetepilco Acoxpa: avenida Acoxpa 436, colonia Coapa

avenida Acoxpa 436, colonia Coapa Universidad: avenida Universidad 936, colonia Santa Cruz Atoyac

El horario de atención anunciado para estos tres puntos es de 9:00 a 14:00 horas, los sábados y domingos

¡Tu Licencia Permanente Digital sin salir de casa! 🙂‍↕️📲



Realiza tu trámite en línea y, si lo deseas, imprime el plástico sin costo adicional.



Olvídate de las renovaciones, ingresa a: https://t.co/Aduf9cTa0O pic.twitter.com/ja9vVTB4kl — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) November 12, 2026

¿Qué necesitas para imprimir el plástico de tu licencia permanente?

Para solicitar la versión física, debes presentar:

Tu Constancia de Licencia Permanente , obtenida al concluir el trámite digital

, obtenida al concluir el trámite digital Una identificación oficial vigente

¿Cuánto cuesta imprimir la Licencia Permanente digital?

La impresión del plástico no tiene un costo adicional para quienes ya pagaron los mil 500 pesos correspondientes al trámite inicial de la Licencia Permanente.

El servicio de impresión es una alternativa para obtener la tarjeta física, por lo que no necesitas realizar otro pago por el mismo documento.

¿Hasta cuándo puedes tramitar la Licencia Permanente de CDMX?

El plazo para solicitar por primera vez la Licencia Permanente de la Ciudad de México concluye el 31 de diciembre de 2026. A partir del 1 de enero de 2027, dejará de estar disponible su expedición bajo el programa actual.

Es importante distinguir entre obtener la licencia por primera vez y solicitar la impresión de una que ya fue tramitada digitalmente: no necesitas el plástico para conservar la validez de tu documento electrónico.

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