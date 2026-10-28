Anuncian medidas por perros envenenados en Parque España

Medidas por perros envenenados en Parque España. Foto: Cuartoscuro / Ilustrativa

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, anunció acciones para atender las denuncias por el presunto envenenamiento de perros en el Parque España, ubicado en la colonia Condesa, en la Ciudad de México.

La alcaldesa informó que la demarcación brindará acompañamiento y asesoría jurídica a las familias cuyos perros resultaron afectados, con el objetivo de apoyarlas en la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y dar seguimiento a los casos.

Que sepan que no vamos a descansar hasta dar con los responsables 💔 pic.twitter.com/rQzvm7DkxR — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) October 28, 2026

Tras los reportes, personal de la demarcación realizó recorridos en el parque, donde fueron localizados seis cebos sospechosos que quedaron acordonados para evitar que otros animales entraran en contacto con ellos.

Además, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) acudieron al sitio para realizar recorridos preventivos y supervisar la zona.

Las autoridades también revisan las grabaciones de las cámaras de videovigilancia para obtener información que permita esclarecer los hechos.

Durante un recorrido por el Parque España, acompañada de vecinos, Rojo de la Vega supervisó las acciones emprendidas por las autoridades capitalinas y pidió que se investigue lo ocurrido para identificar a quien resulte responsable.

También solicitó revisar las cámaras de seguridad y agotar las investigaciones para que los hechos no queden impunes.

La alcaldía pidió a quienes acuden con sus mascotas al Parque España y al cercano Parque México mantenerse atentos y evitar que los animales ingieran alimentos u objetos que encuentren en el suelo.

Fiscalía investiga el presunto envenenamiento de perros

La Fiscalía capitalina inició una carpeta de investigación por el posible delito de maltrato o crueldad contra animales, luego de los reportes sobre perros que presentaron síntomas de intoxicación tras pasear por las inmediaciones del parque.

Estamos recorriendo las calles de Atlixco y Veracruz, tocando puerta por puerta, hablando con nuestras vecinas y vecinos y recabando información que pueda ayudar a acelerar la investigación por el envenenamiento de perritos en el Parque España.



Tres perritos perdieron la vida.… pic.twitter.com/CUOLJ2JwRa — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) October 28, 2026

De acuerdo con información difundida por las autoridades, policías localizaron un trozo de longaniza que contenía una píldora azul. El posible vínculo de este hallazgo con los casos reportados deberá determinarse durante las investigaciones.

Personal ministerial recaba las declaraciones de los propietarios de los animales, mientras agentes de la Policía de Investigación y especialistas de servicios periciales realizan diligencias para esclarecer lo sucedido.

Por su parte, la SSC mantiene acciones de supervisión y recorridos preventivos en coordinación con la alcaldía y otras autoridades.

¿Qué hacer si encuentras comida sospechosa en el Parque España?

Ante los reportes, las autoridades recomendaron vigilar a las mascotas durante los paseos y evitar que coman alimentos, pastillas u objetos que encuentren en el suelo.

Si un perro presenta síntomas de una posible intoxicación, sus responsables deben buscar atención veterinaria inmediata.

La SSC pidió reportar situaciones que pongan en riesgo la integridad de los animales o conductas sospechosas a través del teléfono 55 5208 9898, de la Unidad de Contacto del Secretario, o mediante las cuentas oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

Las investigaciones continúan para determinar qué ocurrió e identificar a los posibles responsables.

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