Indep subastará joyas, motos, vehículos y hasta aeronaves en CDMX

Indep subastará 620 lotes. Foto: shutterstock

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) anunció una subasta presencial de 620 lotes que incluyen joyas, motocicletas, vehículos, aeronaves, embarcaciones y electrodomésticos. El evento se realizará el 11 y 12 de noviembre de 2026 en la Ciudad de México.

La subasta comenzará a las 9:00 de la mañana en el Salón de Eventos Ambrosía, ubicado en Periférico Sur 3395, colonia Rincón del Pedregal. Las personas interesadas deberán completar su inscripción y pagar la garantía correspondiente a más tardar el 10 de noviembre.

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Subasta a Martillo del INDEP: Joyas, motocicletas, vehículos, aeronaves, electrodomésticos y más, este 11 y 12 de noviembre.



El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) informa que fue publicada la convocatoria, bases de venta y el listado de… pic.twitter.com/2Ge7e9QKcZ — Hacienda (@Hacienda_Mexico) October 28, 2026

¿Qué bienes subastará el Indep el 11 y 12 de noviembre?

El Indep informó que los 620 lotes de bienes muebles incluyen distintos artículos que podrán adquirirse mediante ofertas durante los dos días del evento.

Entre los bienes anunciados se encuentran:

Joyas y artículos de joyería

Motocicletas y vehículos

Aeronaves y embarcaciones

Electrodomésticos

Mercancía diversa

Otros bienes muebles

Los artículos están ubicados en Ciudad de México, Colima, Michoacán y Veracruz.

Los bienes provienen de distintas instituciones, entre ellas la Agencia Nacional de Aduanas de México, la Fiscalía General de la República (FGR), el SAT y el Poder Judicial de la Federación.

¿Cómo participar en la subasta del Indep?

Las personas interesadas deberán consultar la convocatoria, las bases de venta y el listado de bienes disponibles en el portal oficial de subastas del Instituto.

Éstas son las fechas clave para participar:

Fecha límite para inscribirse y pagar la garantía de seriedad: 10 de noviembre de 2026.

Primer día de subasta presencial, a partir de las 9:00 horas: 11 de noviembre de 2026.

Segundo día de subasta presencial, a partir de las 9:00 horas: 12 de noviembre de 2026

La convocatoria y los requisitos pueden consultarse en el portal oficial de Subastas Indep

¿Dónde será la subasta en CDMX?

La venta se llevará a cabo en el Salón de Eventos Ambrosía, ubicado en Periférico Sur 3395, Rincón del Pedregal, código postal 14120, Ciudad de México.

El INDEP informó que el evento será supervisado por representantes de su Órgano Interno de Control, un notario público y directivos del Instituto.

Además, la subasta será transmitida en vivo mediante las cuentas oficiales de YouTube y Facebook.

Alertan por páginas falsas de subastas

El Instituto pidió a la población evitar sitios electrónicos falsos que puedan utilizar su nombre para engañar a posibles compradores.

Recordó que su página institucional oficial es www.gob.mx/indep, donde se puede consultar información sobre sus actividades.

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