Nueva jornada de protestas en Francia deja mil 314 detenidos y 53 policías heridos

Protestas en Francia. Foto: AFP.

Las protestas en Francia del sábado 24 de octubre dejaron mil 314 detenidos y 53 integrantes de las fuerzas de seguridad heridos, de acuerdo con el balance provisional difundido este domingo por el Ministerio del Interior francés.

Las manifestaciones se realizaron en distintas ciudades del país en rechazo al alto costo de la vida. El gobierno francés contabilizó 289 acciones en la vía pública, entre manifestaciones y concentraciones, con una participación estimada de 410 mil personas, de las cuales 110 mil se concentraron en París.

La cifra de participantes fue menor a la registrada durante la jornada del sábado 17 de octubre, cuando las autoridades contabilizaron 550 mil personas en 441 acciones. En esta ocasión, el Ministerio del Interior señaló que los recorridos que se realizaron por las rutas acordadas con las autoridades pudieron desarrollarse.

¿Qué pasó durante las protestas en Francia?

El Ministerio del Interior informó que en varias ciudades se formaron grupos considerados de riesgo, principalmente en zonas de los grandes centros urbanos. Según las autoridades, algunos de estos grupos protagonizaron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Los incidentes ocurrieron principalmente al término de las manifestaciones. Entre las ciudades donde se registraron enfrentamientos se encuentran París, Marsella y Burdeos, donde las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos.

El balance oficial también señala que se realizaron 75 intervenciones por incendios durante la jornada del sábado. Esta cifra representa una reducción respecto de las 2 mil 25 intervenciones contabilizadas el 17 de octubre.

Las autoridades francesas desplegaron un dispositivo de seguridad reforzado para la jornada del 24 de octubre, después de los disturbios registrados durante la movilización de la semana anterior. Antes de las manifestaciones, el Ministerio del Interior había solicitado a las autoridades locales revisar las rutas y establecer medidas para prevenir nuevos daños a comercios y bienes.

¿Cuántos detenidos dejaron las manifestaciones?

El balance provisional contabilizó 1,314 detenciones realizadas durante las movilizaciones del sábado. La cifra es inferior a las 2 mil 628 registradas durante la jornada del 17 de octubre.

En cuanto a las fuerzas de seguridad, 53 policías y gendarmes resultaron heridos, frente a los 1,144 integrantes de las fuerzas de seguridad que fueron reportados como lesionados una semana antes.

El Ministerio del Interior indicó que el balance fue establecido a las 7:30 de la mañana del domingo y que todavía era provisional, por lo que podía modificarse conforme avanzaran las investigaciones abiertas.

También se reportaron afectaciones a establecimientos comerciales. De acuerdo con las autoridades, 24 comercios fueron saqueados, mientras que el 17 de octubre se habían contabilizado 1,522 negocios afectados.

El gobierno francés señaló que las manifestaciones se desarrollaron en su mayoría de manera pacífica, aunque se produjeron incidentes en distintas ciudades durante la jornada.

Protestas y detenciones en otros países de Europa

Las movilizaciones también se extendieron a otros países europeos durante el sábado 24 de octubre. En Italia, el Departamento de Seguridad Pública informó que, durante las manifestaciones realizadas en distintas provincias, fueron arrestadas 9 personas, 87 fueron denunciadas y 371 fueron trasladadas a dependencias policiales. De estas últimas, 110 eran menores de edad y 69 ciudadanos extranjeros. Las autoridades identificaron a 4 mil 292 personas.

En Italia, las autoridades reportaron actuaciones en ciudades como Milán, Turín, Roma, Nápoles, Padua, Florencia y Bolonia. Milán concentró el mayor número de identificaciones, con 2,885 personas, mientras que Padua registró cuatro arrestos.

En Bélgica, la Policía de Bruselas informó que durante las manifestaciones del sábado en la capital se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y agentes. La policía utilizó gases lacrimógenos y aerosol irritante para dispersar a algunos grupos. Cinco personas fueron detenidas temporalmente por alteración del orden público y otras cuatro fueron arrestadas por posesión de armas prohibidas e incitación a disturbios.

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