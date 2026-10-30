A un año del asesinato de Carlos Manzo: actos conmemorativos y avances de la investigación

A un año del asesinato de Carlos Manzo Foto: Cuartoscuro

A un año del asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, exalcalde de Uruapan, Michoacán, su viuda y actual presidenta municipal, Grecia Quiroz, convocó a una marcha por la justicia y la paz para este domingo 1 de noviembre de 2026. Durante la jornada se realizará un homenaje al exalcalde con la develación de una estatua en su memoria.

¿Cuándo y dónde será la marcha por Carlos Manzo en Uruapan?

La movilización comenzará a las 10:00 horas del domingo 1 de noviembre, en el monumento a Lázaro Cárdenas. Desde ahí, los participantes avanzarán por la calle Morelos hacia el centro de Uruapan, hasta llegar a la Plaza Morelos.

En ese sitio está prevista la develación de una estatua en memoria de Carlos Manzo, quien fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 mientras participaba en las actividades del tradicional Festival de las Velas.

Grecia Quiroz aseguró que la marcha tendrá un carácter ciudadano y pacífico, y descartó que se trate de una actividad con fines políticos o partidistas.

Este será el segundo homenaje de ese tipo que encabeza la alcaldesa en menos de dos semanas. El pasado 21 de octubre, durante la conmemoración del 161 aniversario luctuoso de los Mártires de Uruapan, develó un busto de su esposo en el monumento dedicado a los cinco militares republicanos fusilados durante la intervención francesa.

Grecia Quiroz convoca a madres buscadoras y familias de víctimas de violencia

La presidenta municipal llamó a participar a distintos sectores de la sociedad, entre ellos:

Madres buscadoras y familias de personas desaparecidas

Transportistas y camioneros amenazados o víctimas de homicidio

Comerciantes y empresarios afectados por la extorsión

Productores del campo

Jóvenes, mujeres, niñas y niños

Periodistas, servidores públicos y policías

Habitantes de comunidades indígenas y rurales

Quiroz señaló que la movilización busca convertirse en la voz de quienes han sufrido violencia y durante años no han sido escuchados.

¿Qué avances hay en la investigación del asesinato de Carlos Manzo?

A unos días del primer aniversario del homicidio, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán reportó un avance estimado del 90% en el esclarecimiento del crimen y un total de 33 personas detenidas por su probable participación en los hechos.

Entre los detenidos se encuentran Ramón Ángel “N”, alias “R1”, y Jorge Armando “N”, conocido como el “Lic.”, investigados por su presunta responsabilidad como autores intelectuales del ataque.

La Fiscalía señaló que una de las principales líneas de investigación apunta a una posible represalia de la delincuencia organizada por las acciones de seguridad emprendidas durante la administración de Manzo, particularmente por la detención de René “N”, alias el “Rino”, identificado como presunto integrante de una estructura criminal.

La institución también informó que, hasta el momento, sus indagatorias no apuntan a un móvil político.

Detienen a secretaria de Bienestar de Uruapan por presunto encubrimiento

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía estatal cumplimentó una orden de aprehensión contra Rosa Alejandra “N”, quien se desempeñaba como secretaria de Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan.

La funcionaria fue detenida por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento. La acción se realizó durante un operativo en el fraccionamiento Infonavit Balcones, donde agentes de la FGE ejecutaron una orden de cateo autorizada por la autoridad judicial, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

La detención se dio a conocer el 29 de octubre, a dos días del primer aniversario del asesinato. Hasta el momento de los reportes, la Fiscalía no había detallado públicamente los hechos específicos que se le atribuyen.

Grecia Quiroz se reunirá con Omar García Harfuch

En medio de los hechos de violencia registrados en Uruapan, Grecia Quiroz confirmó que sostendrá próximamente una reunión con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El encuentro tendrá como propósito revisar las condiciones de seguridad del municipio, conocer las acciones que ya están en marcha y analizar posibles medidas para reforzar la protección de la población.

A un año del asesinato de Carlos Manzo, la marcha convocada por la alcaldesa reunirá las exigencias de justicia por el homicidio y las demandas de distintos sectores afectados por la violencia en la región.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.