Marchas del 25N en México contra la violencia hacia las mujeres. Foto: IA

Este miércoles 25 de noviembre de 2026 habrá marchas por el 25N en la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex), Jalisco y Querétaro. En Durango e Hidalgo también se anunciaron concentraciones. Las colectivas saldrán a las calles para exigir justicia por los feminicidios y las desapariciones, así como un alto a la violencia contra las mujeres.

Marchas del 25N por estado: horarios y puntos de reunión

Las horas son locales. El horario de concentración indica cuándo se reunirán los contingentes.

Entidad y ciudad Horario Punto de reunión y recorrido Ciudad de México 15:30 concentración y 16:00 salida prevista



14:30 concentración y 16:00 salida *De la Glorieta de las Mujeres que Luchan al Zócalo, por Paseo de la Reforma, avenida Juárez y 5 de Mayo.



*Salida rumbo a la Glorieta de las Mujeres que Luchan. Destino final: Hemiciclo a Juárez. Estado de México, Toluca 14:30 concentración Del Centro Universitario Los Belenes al Palacio de Gobierno. Jalisco, Guadalajara 16:00 salida La Unión Estudiantil ITESO Despierta convocó a marchar del Parque Rojo a la Glorieta de los Desaparecidos. Jalisco, Ocotlán

9:00 salida Caminata por una vida libre de violencia.

Salida: Casa Día.

Ruta: Independencia, Madero, Reforma e Hidalgo hasta llegar a la Plaza Principal. Querétaro, Querétaro 16:00 concentración y 17:00 inicio de actividades La cita es en Plaza Constitución. Después de las actividades, la marcha recorrerá Corregidora, 16 de Septiembre y Juárez, y volverá a la plaza.

Concentraciones y otras movilizaciones del 25N

Durango, Durango. El Movimiento de Madres Defensoras de Derechos Humanos convocó a una concentración pacífica a las 16:30 horas en la Plaza IV Centenario

El Movimiento de Madres Defensoras de Derechos Humanos convocó a una concentración pacífica a las en la Plaza IV Centenario Hidalgo, Tulancingo. Colectivas llaman a manifestarse en Tulancingo contra la violencia de género, en el marco del 25N, habrá marcha y actividades

Colectivas llaman a manifestarse en Tulancingo contra la violencia de género, en el marco del 25N, habrá marcha y actividades Jalisco, Guadalajara. El Frente Feminista de Jalisco convocó a una concentración a las 19:00 horas en la Antimonumenta de Paseo Alcalde y Pedro Moreno

¿Qué se conmemora el 25 de noviembre (25N)?

El 25N es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La fecha marca el inicio de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, que concluyen el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

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