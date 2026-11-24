Marchas del 25N en México: ¿en qué estados habrá movilizaciones y a qué hora?
El 25N es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La fecha marca el inicio de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, que concluyen el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.
Este miércoles 25 de noviembre de 2026 habrá marchas por el 25N en la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex), Jalisco y Querétaro. En Durango e Hidalgo también se anunciaron concentraciones. Las colectivas saldrán a las calles para exigir justicia por los feminicidios y las desapariciones, así como un alto a la violencia contra las mujeres.
Marchas del 25N por estado: horarios y puntos de reunión
Las horas son locales. El horario de concentración indica cuándo se reunirán los contingentes.
|Entidad y ciudad
|Horario
|Punto de reunión y recorrido
|Ciudad de México
|15:30 concentración y 16:00 salida prevista
14:30 concentración y 16:00 salida
|*De la Glorieta de las Mujeres que Luchan al Zócalo, por Paseo de la Reforma, avenida Juárez y 5 de Mayo.
*Salida rumbo a la Glorieta de las Mujeres que Luchan. Destino final: Hemiciclo a Juárez.
|Estado de México, Toluca
|14:30 concentración
|Del Centro Universitario Los Belenes al Palacio de Gobierno.
|Jalisco, Guadalajara
|16:00 salida
|La Unión Estudiantil ITESO Despierta convocó a marchar del Parque Rojo a la Glorieta de los Desaparecidos.
|Jalisco, Ocotlán
|9:00 salida
|Caminata por una vida libre de violencia.
Salida: Casa Día.
Ruta: Independencia, Madero, Reforma e Hidalgo hasta llegar a la Plaza Principal.
|Querétaro, Querétaro
|16:00 concentración y 17:00 inicio de actividades
|La cita es en Plaza Constitución. Después de las actividades, la marcha recorrerá Corregidora, 16 de Septiembre y Juárez, y volverá a la plaza.
Concentraciones y otras movilizaciones del 25N
- Durango, Durango. El Movimiento de Madres Defensoras de Derechos Humanos convocó a una concentración pacífica a las 16:30 horas en la Plaza IV Centenario
- Hidalgo, Tulancingo. Colectivas llaman a manifestarse en Tulancingo contra la violencia de género, en el marco del 25N, habrá marcha y actividades
- Jalisco, Guadalajara. El Frente Feminista de Jalisco convocó a una concentración a las 19:00 horas en la Antimonumenta de Paseo Alcalde y Pedro Moreno
¿Qué se conmemora el 25 de noviembre (25N)?
El 25N es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La fecha marca el inicio de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, que concluyen el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.
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