Me quedé sin trabajo a los 62 años: ¿pido el desempleo o el Seguro Social primero?

Una pareja que depende de la jubilación del Seguro Social. Foto: Envato.

Perder el empleo a los 62 años puede poner a cualquiera contra la pared: las cuentas siguen llegando y la jubilación parece cada vez más cercana. En Estados Unidos, solicitar primero el seguro de desempleo podría darte un respiro económico sin reducir tu futura pensión del Seguro Social. Pero hay detalles que conviene revisar antes de tomar una decisión que afectará tus ingresos durante años.

¿Por qué conviene pedir primero el desempleo a los 62 años?

Si perdiste tu trabajo y cumples los requisitos de tu estado, el seguro de desempleo puede ayudarte a cubrir tus gastos mientras decides cuándo jubilarte. La ventaja es que estos pagos son temporales y no reducen por sí mismos el monto de tu beneficio de jubilación del Seguro Social.

Según USAGov, cada estado administra su propio programa y establece sus reglas. Por lo general, debes haber ganado cierta cantidad de dinero durante un periodo reciente y demostrar que buscas empleo. También debes cumplir los requisitos de disponibilidad laboral que correspondan.

La duración y el monto de la ayuda varían según el estado. Algunos programas ofrecen hasta 26 semanas de beneficios, pero no es una garantía para todos.

Hay una diferencia importante: cobrar el desempleo no equivale a seguir acumulando créditos laborales para el Seguro Social. Es una ayuda para atravesar el periodo sin trabajo, no una pensión ni un sustituto permanente del salario.

Cuánto dinero puedes perder si pides el Seguro Social a los 62

Aquí está el punto que merece más atención. Para quienes nacieron en 1960 o después, la edad plena de jubilación es de 67 años. Sin embargo, la Administración del Seguro Social permite solicitar los beneficios desde los 62.

El problema es el precio de adelantar esa decisión.

La Administración del Seguro Social explica que quienes reclaman a los 62 años pueden recibir hasta un 30% menos al mes que si esperan hasta su edad plena de jubilación. Esa reducción no desaparece automáticamente al cumplir los 67 años.

El COLA permite calcular cuánto aumentarán los cheques de la SSA. Foto: Envato

Por ejemplo, si tu beneficio estimado a los 67 fuera de 2 mil dólares mensuales, comenzar a cobrar a los 62 podría dejarlo en unos mil 400 dólares mensuales.

Perder el empleo a los 62 años puede poner a cualquiera contra la pared: las cuentas siguen llegando y la jubilación parece cada vez más cercana. En Estados Unidos, solicitar primero el seguro de desempleo podría darte un respiro económico sin reducir tu futura pensión del Seguro Social. Pero hay detalles que conviene revisar antes de tomar una decisión que afectará tus ingresos durante años.

¿Por qué conviene pedir primero el desempleo a los 62 años?

Si perdiste tu trabajo y cumples los requisitos de tu estado, el seguro de desempleo puede ayudarte a cubrir tus gastos mientras decides cuándo jubilarte. La ventaja es que estos pagos son temporales y no reducen por sí mismos el monto de tu beneficio de jubilación del Seguro Social.

Según USAGov, cada estado administra su propio programa y establece sus reglas. Por lo general, debes haber ganado cierta cantidad de dinero durante un periodo reciente y demostrar que buscas empleo. También debes cumplir los requisitos de disponibilidad laboral que correspondan.

La duración y el monto de la ayuda varían según el estado. Algunos programas ofrecen hasta 26 semanas de beneficios, pero no es una garantía para todos.

Hay una diferencia importante: cobrar el desempleo no equivale a seguir acumulando créditos laborales para el Seguro Social. Es una ayuda para atravesar el periodo sin trabajo, no una pensión ni un sustituto permanente del salario.

Cuánto dinero puedes perder si pides el Seguro Social a los 62

Aquí está el punto que merece más atención. Para quienes nacieron en 1960 o después, la edad plena de jubilación es de 67 años. Sin embargo, la Administración del Seguro Social permite solicitar los beneficios desde los 62.

El problema es el precio de adelantar esa decisión.

La Administración del Seguro Social explica que quienes reclaman a los 62 años pueden recibir hasta un 30% menos al mes que si esperan hasta su edad plena de jubilación. Esa reducción no desaparece automáticamente al cumplir los 67 años.

Por ejemplo, si tu beneficio estimado a los 67 fuera de 2 mil dólares mensuales, comenzar a cobrar a los 62 podría dejarlo en unos mil 400 dólares.

Para verlo con claridad:

A los 67 años: dos mil dólares mensuales en este ejemplo

A los 62 años: mil 400 dólares mensuales

Diferencia: $600 menos cada mes

Las cantidades son hipotéticas. Tu beneficio real depende de tu historial de ingresos y de la edad a la que solicites la jubilación.

Esperar puede aumentar el pago mensual. Después de la edad plena de jubilación, los beneficios pueden crecer por cada mes que retrases la solicitud, hasta los 70 años. Para quienes nacieron en 1960 o después, el aumento por retrasar la jubilación es del 8% anual entre los 67 y los 70.

Cuándo sí puede convenir solicitar el Seguro Social antes

No todas las personas pueden darse el lujo de esperar. Si te quedaste sin ingresos, tienes deudas urgentes o agotaste tus ahorros, necesitar dinero para vivir puede pesar más que el beneficio de esperar.

Solicitar la jubilación a los 62 años puede ser una alternativa si:

No calificas para el desempleo o ya agotaste los pagos disponibles

No tienes ahorros suficientes para cubrir tus gastos básicos

Tu salud o tus circunstancias personales hacen difícil seguir trabajando

Necesitas ingresos inmediatos y no encuentras otra ayuda viable

También hay una cuestión familiar que suele pasar inadvertida. Si estás casado y tu beneficio es mayor que el de tu pareja, solicitarlo anticipadamente puede afectar el monto de ciertos beneficios de sobrevivientes que tu cónyuge podría recibir en el futuro.

Por eso, antes de presentar la solicitud, conviene comparar las cantidades estimadas y revisar las consecuencias para ambos.

Perder el empleo también puede dejarte sin seguro médico

A los 62 años, la atención médica puede convertirse en otro gasto difícil de afrontar. Solicitar el Seguro Social a esa edad no te da acceso automático a Medicare, cuya elegibilidad habitual por edad comienza a los 65 años.

Si perdiste el seguro médico de tu empleo, tienes alternativas que vale la pena revisar cuanto antes.

De acuerdo con HealthCare.gov, puedes comparar estas opciones:

COBRA: permite continuar temporalmente con el seguro del empleador, pero normalmente debes pagar el costo completo de la cobertura

Seguro del Mercado de Salud (ACA): perder la cobertura laboral puede darte un periodo especial de inscripción de 60 días

Medicaid: podrías calificar para cobertura gratuita o de bajo costo si tus ingresos y otras circunstancias cumplen las reglas de tu estado

No dejes este trámite para después. Quedarte sin seguro puede representar un riesgo económico tan serio como perder el salario.

¿Qué pasa si ya solicitaste el Seguro Social y te arrepentiste?

Todavía podría existir una salida, pero tiene condiciones estrictas.

La Administración del Seguro Social permite retirar una solicitud de jubilación dentro de los primeros 12 meses desde que se aprobaron los beneficios. Para hacerlo, puedes presentar el formulario SSA-521, siempre que cumplas los requisitos.

Como explica la página oficial de la SSA, debes devolver los beneficios recibidos por ti y, cuando corresponda, por tu familia, además de otros importes relacionados. Esta opción solo puede utilizarse una vez en la vida para retirar una solicitud aprobada de jubilación.

Antes de elegir, haz estas tres comprobaciones

Consulta si calificas para el desempleo en el estado donde trabajaste Revisa en tu cuenta de la SSA cuánto recibirías a los 62, 67 y 70 años Calcula cómo pagarás la vivienda, la comida y el seguro médico mientras no tengas empleo

Perder el trabajo a los 62 años no significa que tengas que jubilarte de inmediato. Si puedes acceder al desempleo y mantenerte económicamente durante unos meses, tendrás más margen para decidir. Pero si el dinero no alcanza, pedir la jubilación antes también puede ser una decisión razonable. Lo importante es conocer el costo de cada alternativa antes de comprometer una parte de tus ingresos para el resto de tu vida.

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