Utilizan IA para extorsionar a madres buscadoras en Sinaloa

Denuncian extorsión con IA. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

El colectivo Madres en Lucha por tu Regreso a Casa A.C., en Sinaloa, alertó sobre el aumento de casos de extorsión y violencia digital en contra de madres buscadoras, utilizando imágenes creadas con inteligencia artificial (IA) para causar un impacto emocional.

Alertan a madres buscadoras por extorsión con imágenes hechas con IA

En la última semana se han reportado al menos tres casos de llamadas y/o mensajes de extorsión contra familiares que forman parte del colectivo. En todos los casos se ha identificado el uso de la IA.

La denuncia menciona que los delincuentes utilizan la información pública disponible, como las fichas de búsqueda, para crear imágenes falsas que muestran a los desaparecidos en condiciones extremas o deplorables.

Las imágenes hechas con IA son enviadas a los familiares para causar un “shock emocional” y exigirles una cantidad de dinero. Las víctimas son citadas en algún lugar para realizar el intercambio y la entrega del desaparecido.

De acuerdo con la información de medios locales, a las madres buscadoras les piden cantidades que van de 20 mil a 30 mil pesos.

Recomendaciones para evitar ser víctima de extorsión

A las madres buscadoras, y a la población en general, se les pide tener calma si reciben este tipo de mensajes, ya que lo más probable es que se trate de una extorsión. También se advierte que es peligroso citarse con desconocidos para la presunta entrega de familiares desaparecidos.

El comunicado de Madres en Lucha por tu Regreso a Casa A.C. menciona algunas recomendaciones para identificar una imagen hecha con IA:

Manos o extremidades deformes, con dedos de más o de menos

​Ojos y mirada “sin vida” , pupilas asimétricas o rasgos faciales desproporcionados

, pupilas asimétricas o rasgos faciales desproporcionados ​Texturas de piel irreales (como de plástico) o iluminación que no concuerda

(como de plástico) o iluminación que no concuerda ​Fondos borrosos, con objetos o letras ilegibles

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