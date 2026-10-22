¡Que no se te pase! Apellidos con G cobran hoy la Beca Bienestar

Pagos de Becas Bienestar sigue este 22 de octubre. Foto: Cuartoscuro.

Las Becas Bienestar continúan con los depósitos del bimestre septiembre-octubre de 2026. Este jueves 22 de octubre corresponde el pago a las personas beneficiarias cuyo primer apellido comienza con la letra G, de acuerdo con el calendario oficial de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Los apoyos que forman parte de esta dispersión son la Beca Benito Juárez, la Beca Gertrudis Bocanegra y la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro.

¿Qué apellidos cobran las Becas Bienestar este jueves 22 de octubre?

De acuerdo con el calendario de pagos del bimestre septiembre-octubre, este jueves 22 corresponde el depósito a las personas beneficiarias cuyo primer apellido comienza con la letra G.

Las fechas restantes de dispersión son las siguientes:

Viernes 23 de octubre: apellidos con H, I, J, K y L

apellidos con H, I, J, K y L Lunes 26 de octubre: apellidos con M

apellidos con M Martes 27 de octubre: apellidos con N, Ñ, O, P y Q

apellidos con N, Ñ, O, P y Q Miércoles 28 de octubre: apellidos con R

apellidos con R Jueves 29 de octubre: apellidos con S

apellidos con S Viernes 30 de octubre: apellidos con T, U, V, W, X, Y y Z

Las personas beneficiarias deben tomar en cuenta que el depósito se realiza a partir de la fecha indicada en el calendario. Por ello, es recomendable verificar el saldo y los movimientos de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Monto de las becas Benito Juárez, Gertrudis Bocanegra y Jóvenes Escribiendo el Futuro?

Los montos correspondientes al bimestre septiembre-octubre dependen del programa en el que esté inscrita cada persona beneficiaria.

Los apoyos son los siguientes:

Beca Benito Juárez: mil 900 pesos bimestrales para estudiantes de educación media superior de escuelas públicas

mil 900 pesos bimestrales para estudiantes de educación media superior de escuelas públicas Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: 5 mil 800 pesos bimestrales para estudiantes de educación superior

5 mil 800 pesos bimestrales para estudiantes de educación superior Beca Gertrudis Bocanegra: mil 900 pesos bimestrales para apoyar los gastos de transporte de estudiantes de educación superior

¿Qué hacer si no depositan las Becas Bienestar?

Si la fecha asignada ya llegó y el depósito de la Beca Benito Juárez, Gertrudis Bocanegra o Jóvenes Escribiendo el Futuro no aparece, se recomienda verificar primero el estatus del apoyo y la información relacionada con el pago.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez cuenta con el Buscador de Estatus, una herramienta oficial para consultar información de la beca y revisar los datos de los depósitos.

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