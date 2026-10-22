Hallan muerta a Karina Vázquez, exreina de belleza en Tlaxcala

Muerte de Karina Vázquez, exreina de belleza en Tlaxcala Foto: Pexels/ilustrativa

Karina Vázquez Sánchez, quien fue coronada como Señorita Tlaxcala Costumbres y Tradiciones 2019, fue hallada muerta el pasado 15 de octubre en un domicilio de la comunidad de Jesús Tepactepec, Nativitas, Tlaxcala.

¿Qué se sabe de la muerte de Karina Vázquez en Tlaxcala?

Los servicios de emergencia acudieron al inmueble después de recibir una llamada al 911 realizada por un hombre identificado como Armando “N”, quien informó que Karina no reaccionaba luego de que, presuntamente, ambos consumieran bebidas alcohólicas la noche anterior.

Las versiones sobre la causa de muerte son distintas. En un primer momento, se mencionó una posible asfixia por ahogamiento o broncoaspiración; otros reportes señalaron un presunto choque anafiláctico provocado por una reacción alérgica. Sin embargo, estas versiones no constituyen por sí mismas un dictamen definitivo sobre lo ocurrido.

Familia de Karina pide investigar posible feminicidio

Los familiares de la exreina de belleza rechazaron la explicación inicial relacionada con un ahogamiento y solicitaron a las autoridades que el caso se investigue con perspectiva de género y se considere la posible comisión de feminicidio.

También aclararon que Armando “N” no era pareja sentimental de Karina, como se especuló inicialmente, sino un compañero de trabajo. El hombre, por su parte, sostiene que mantenía una relación con la joven y que ambos estuvieron bebiendo la noche previa a su fallecimiento.

La familia ha señalado que la versión sobre las circunstancias de la muerte proviene del testimonio del hombre que estaba en el domicilio, por lo que pide conocer los resultados de los estudios forenses y las pruebas reunidas durante la investigación.

“Yo no la maté”: Armando “N” rompe el silencio tras el fallecimiento de la abogada Karina

Armando “N” rompió el silencio a través de un video, para desmarcarse de los señalamientos en su contra. En su declaración, el hombre rechazó tajantemente haber agredido a la joven o encontrarse prófugo de la justicia, asegurando que mantenía una relación de amistad de una década y un trato constante con ella y su entorno.

Asimismo, confirmó que estuvo reunido con Karina y otro amigo un día antes de los hechos, reiterando su disposición de colaborar con las autoridades para esclarecer lo sucedido.

FGJE de Tlaxcala mantiene abierta la investigación

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) informó que la escena fue procesada bajo los protocolos correspondientes para investigar muertes violentas de mujeres con perspectiva de género.

El Gobierno de Tlaxcala aseguró que se agotarán todas las líneas de investigación para esclarecer el caso.

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