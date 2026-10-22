Inflación en México llega a 3.62% en octubre; electricidad y tomate verde suben de precio

Inflación mantiene tendencia a la alza. Foto: Cuartoscuro

La inflación en México se ubicó en 3.62% anual durante la primera quincena de octubre de 2026, informó este jueves 22 de octubre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que reportó aumentos en los precios de la electricidad, el tomate verde y el transporte aéreo.

De acuerdo con el organismo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) alcanzó los 146.739 puntos, lo que representó un incremento de 0.41% respecto a la quincena anterior.

En comparación, durante la primera quincena de octubre de 2025, la inflación quincenal fue de 0.28%, mientras que la anual se ubicó en 3.63%.

Esto significa que la inflación anual de octubre de 2026 fue 0.01 puntos porcentuales menor que la registrada en el mismo periodo del año pasado, aunque el incremento quincenal de precios fue mayor.

El INPC permite medir los cambios en los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares mexicanos.

¿Qué productos subieron más de precio en octubre de 2026?

El reporte del Inegi identificó a la electricidad, el transporte aéreo y el tomate verde entre los productos y servicios que más contribuyeron al incremento de la inflación durante la primera mitad de octubre.

Estos fueron los principales aumentos de precios registrados respecto a la quincena anterior:

Tomate verde: 22.07%

Electricidad: 18.51%

Calabacita: 16.27%

Transporte aéreo: 14.77%

Servicios profesionales: 9.55%

Servicios turísticos en paquete: 6.80%

Gas doméstico LP: 1.38%

Suavizantes y limpiadores: 1.09%

Vivienda propia: 0.15%

Loncherías, fondas, torterías y taquerías: 0.15%

Aunque el tomate verde registró el mayor incremento porcentual entre estos productos, la electricidad tuvo una mayor incidencia en la inflación general.

Esto se debe a que el INPC considera tanto las variaciones de precios como el peso de cada producto o servicio dentro del consumo de los hogares.

En el caso de la electricidad, su incremento estuvo relacionado principalmente con la conclusión del subsidio de las tarifas eléctricas de temporada de verano en 18 ciudades del país.

¿Qué productos bajaron de precio durante octubre?

El informe también identificó productos y servicios cuyos precios disminuyeron durante la primera quincena de octubre de 2026.

Entre las principales reducciones destacan:

Limón: -10.43%

Aguacate: -4.79%

Naranja: -4.58%

Plátanos: -4.15%

Jitomate: -3.04%

Papa y otros tubérculos: -2.53%

Desodorantes personales: -1.14%

Taxi: -0.74%

Automóviles: -0.35%

Pollo: -0.34%

El limón presentó la mayor reducción porcentual de este grupo, seguido del aguacate, la naranja y los plátanos.

Sin embargo, el jitomate y el limón destacaron por su contribución a la disminución del índice general de precios.

Estos movimientos muestran que, durante una misma quincena, algunos productos pueden registrar incrementos mientras otros presentan reducciones.

¿Por qué aumentó el precio de la electricidad en octubre?

El precio de la electricidad aumentó 18.51% durante la primera quincena de octubre, principalmente por la conclusión del programa de tarifas eléctricas de temporada cálida en 18 ciudades mexicanas.

De acuerdo con el INEGI, el programa terminó su periodo de vigencia durante octubre en las siguientes ciudades:

Mérida

Monterrey

Acapulco de Juárez

Torreón

Veracruz

Villahermosa

Tampico

Monclova

Chetumal

Iguala

Tepic

San Andrés Tuxtla

Campeche

Tehuantepec

Ciudad Acuña

Cancún

Coatzacoalcos

Tuxtla Gutiérrez

La conclusión de este subsidio contribuyó al aumento de los precios de los energéticos y las tarifas autorizadas por el Gobierno, que registraron una variación quincenal de 1.85%.

El INEGI explicó que este componente forma parte de la inflación no subyacente, que incluye productos cuyos precios pueden presentar variaciones relacionadas con factores distintos a las condiciones habituales del mercado.

Inflación subyacente y no subyacente: ¿cuál fue su comportamiento?

La inflación en México se divide en dos componentes: subyacente y no subyacente.

La inflación subyacente excluye bienes y servicios cuyos precios presentan una volatilidad elevada o no responden directamente a las condiciones del mercado.

En la primera quincena de octubre de 2026, este componente aumentó 0.25% quincenal y 3.78% anual.

Dentro de este indicador, los precios de las mercancías aumentaron 0.17% respecto a la quincena anterior, mientras que los servicios registraron un incremento de 0.31%.

Por su parte, la inflación no subyacente incluye productos agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno.

Este componente registró un incremento de 0.98% quincenal y 3.08% anual.

En su interior, los productos agropecuarios disminuyeron 0.11%, mientras que los energéticos y las tarifas autorizadas por el Gobierno aumentaron 1.85%.

Comparándola con la primera quincena de octubre de 2025, la inflación subyacente anual pasó de 4.24% a 3.78%, mientras que la no subyacente pasó de 1.58% a 3.08%.

¿En qué estados aumentaron más los precios en octubre?

El informe del Inegi también identificó diferencias en el comportamiento de los precios entre las entidades federativas.

Durante la primera quincena de octubre, Tabasco registró el mayor incremento quincenal del INPC, con una variación de 2.13%.

Los cinco estados con aumentos superiores al promedio nacional fueron:

Tabasco: 2.13%

Yucatán: 1.27%

Quintana Roo: 1.17%

Campeche: 1.02%

Coahuila: 1.01%

En contraste, Nayarit registró una disminución de 0.12%, mientras que San Luis Potosí no presentó variación.

Tlaxcala y Sinaloa registraron incrementos de 0.03%, respectivamente, mientras que el Estado de México tuvo una variación de 0.11%.

A nivel de ciudades, Ciudad Acuña, Coahuila, registró el mayor incremento, con 2.45%, seguida de Villahermosa, Tabasco, con 2.13%, y Monclova, Coahuila, con 1.64%.

También destacaron Cancún, Quintana Roo, con 1.28%, y Mérida, Yucatán, con 1.27%.

¿Cuánto aumentó la canasta de consumo mínimo en octubre?

El INEGI informó que el Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo presentó un incremento de 0.40% quincenal y 3.44% anual durante la primera mitad de octubre de 2026.

En el mismo periodo de 2025, este indicador registró un aumento quincenal de 0.31% y una variación anual de 3.70%.

Por lo tanto, la variación anual de la canasta de consumo mínimo fue 0.26 puntos porcentuales menor que la registrada un año antes.

Este indicador permite conocer los cambios en los precios de los bienes y servicios que integran la canasta de consumo mínimo, mientras que el INPC general considera una canasta más amplia del consumo de los hogares.

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