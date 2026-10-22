Hallan sin vida a abuela en Ostuacán, Chiapas; buscan a su nieta de 12 años

La nieta de la víctima, de 12 años, sigue desaparecida. Foto: Lizeth Coello

Una mujer identificada como Mirian Cruz Alpuche fue localizada sin vida a la orilla de un arroyo en la ranchería Tanchichal, municipio de Ostuacán, Chiapas. Su cuerpo estaba cubierto con bolsas negras y una lona azul. La nieta de la víctima, Ariana Scarlet Velázquez Cruz, de 12 años, quien desapareció junto con ella, continúa sin ser localizada.

Mujer y su nieta desaparecieron tras acudir a un rancho en Chiapas

De acuerdo con la información disponible, Mirian Cruz Alpuche, de aproximadamente 55 años, acudió el pasado lunes con su nieta a un rancho ubicado a unos 30 minutos de la cabecera municipal de Ostuacán para atender a una vaca.

Desde entonces, ambas dejaron de tener contacto con sus familiares, quienes comenzaron a preocuparse al no tener noticias de ellas.

Vecinos organizaron búsqueda durante la madrugada

Al transcurrir más de 32 horas sin que Mirian y Ariana regresaran, vecinos de la zona comenzaron a organizarse la noche del martes para buscarlas.

Dos grupos de voluntarios recorrieron los alrededores hasta aproximadamente las 2:00 horas de este miércoles, sin encontrar indicios sobre el paradero de la mujer y la niña.

Las labores de búsqueda se reanudaron alrededor de las 5:30 horas de este miércoles.

Hallan cuerpo de Mirian Cruz Alpuche

Cerca de las 8:20 horas, pobladores y familiares reportaron el hallazgo de un cuerpo sin vida a la orilla de un arroyo, en la ranchería Tanchichal.

Al lugar acudieron elementos de servicios periciales, quienes confirmaron que el cuerpo correspondía a Mirian Cruz Alpuche.

Piden apoyo urgente para localizar a niña de 12 años

Tras el hallazgo, los familiares solicitaron la intervención urgente de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas para continuar con las investigaciones y ampliar la búsqueda de Ariana Scarlet Velázquez Cruz.

También pidieron el despliegue de personal especializado y el apoyo de drones y helicópteros para extender los recorridos en la zona.

Hasta el momento, la niña de 12 años continúa sin ser localizada.

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