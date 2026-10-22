Hallan sin vida a abuela en Ostuacán, Chiapas; buscan a su nieta de 12 años
Tras el hallazgo, los familiares solicitaron la intervención urgente de la Fiscalía de Chiapas para ampliar la búsqueda de Ariana Scarlet Velázquez Cruz.
Una mujer identificada como Mirian Cruz Alpuche fue localizada sin vida a la orilla de un arroyo en la ranchería Tanchichal, municipio de Ostuacán, Chiapas. Su cuerpo estaba cubierto con bolsas negras y una lona azul. La nieta de la víctima, Ariana Scarlet Velázquez Cruz, de 12 años, quien desapareció junto con ella, continúa sin ser localizada.
Mujer y su nieta desaparecieron tras acudir a un rancho en Chiapas
De acuerdo con la información disponible, Mirian Cruz Alpuche, de aproximadamente 55 años, acudió el pasado lunes con su nieta a un rancho ubicado a unos 30 minutos de la cabecera municipal de Ostuacán para atender a una vaca.
Desde entonces, ambas dejaron de tener contacto con sus familiares, quienes comenzaron a preocuparse al no tener noticias de ellas.
Vecinos organizaron búsqueda durante la madrugada
Al transcurrir más de 32 horas sin que Mirian y Ariana regresaran, vecinos de la zona comenzaron a organizarse la noche del martes para buscarlas.
Dos grupos de voluntarios recorrieron los alrededores hasta aproximadamente las 2:00 horas de este miércoles, sin encontrar indicios sobre el paradero de la mujer y la niña.
Las labores de búsqueda se reanudaron alrededor de las 5:30 horas de este miércoles.
Hallan cuerpo de Mirian Cruz Alpuche
Cerca de las 8:20 horas, pobladores y familiares reportaron el hallazgo de un cuerpo sin vida a la orilla de un arroyo, en la ranchería Tanchichal.
Al lugar acudieron elementos de servicios periciales, quienes confirmaron que el cuerpo correspondía a Mirian Cruz Alpuche.
Piden apoyo urgente para localizar a niña de 12 años
Tras el hallazgo, los familiares solicitaron la intervención urgente de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas para continuar con las investigaciones y ampliar la búsqueda de Ariana Scarlet Velázquez Cruz.
También pidieron el despliegue de personal especializado y el apoyo de drones y helicópteros para extender los recorridos en la zona.
Hasta el momento, la niña de 12 años continúa sin ser localizada.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.