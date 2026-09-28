Asesinan a dos estudiantes de la UAEM al salir de una fiesta; escuela exige justicia

Autoridades investigan el asesinato de dos estudiantes. Foto: Óscar Guadarrama

Asesinaron a dos estudiantes de la Preparatoria 2 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) durante un ataque armado registrado ayer por la noche (26 de septiembre) en la ciudad de Cuernavaca. Hasta el momento no hay ningúna persona detenida.

Asesinan a dos estudiantes de la UAEM

Las dos personas asesinadas la noche del sábado en Cuernavaca fueron identificadas como estudiantes de la Preparatoria 2, perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

El ataque ocurrió en la colonia Chulavista luego de que los jóvenes salieran de una fiesta. Las víctimas se encontraban afuera de una tienda cuando sujetos a bordo de una motocicleta les dispararon.

Este domingo se confirmó que los adolescentes asesinados eran estudiantes de tercer y quinto semestre, además, otro joven resultó herido, por lo que fue trasladado a un hospital para su atención.

En lo que va de 2026, cuatro estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) han sido asesinadas. El caso más reciente es el de Claudia Tacoronte, estudiante española de 21 años que se encontraba en Morelos como parte de un intercambio académico.

Además de Claudia, fueron asesinadas Kimberly Jocelyn, en Cuernavaca; Carol Toledo, en Cuatetelco, y Ailine N., cuyo cuerpo fue localizado en su domicilio, en Jiutepec, Morelos.

UAEM lamenta muerte de estudiantes y le exige justicia a las autoridades

La UAEM emitió un comunicado en el que lamenta el asesinato de dos estudiantes de la Prepa 2 y manda el pésame a los familiares de la víctimas y añadió que se les dará apoyo institucional y de coordinación con las instituciones. “Las palabras resultan insuficientes ante el dolor de sus familias”., expresó la universidad.

Foto: UAEM

También manifestó su indignación ante la muerte de un par de alumnos más que pertenecen a esta institución. A la Fiscalía de Morelos se le exige justicia y que los responsables respondan por sus crímenes ante las autoridades.

“La indignación ya no basta. No queremos ni debemos acostumbrarnos a que la UAEM permanezca de luto (…) Exigimos Justicia. Demandamos a la Fiscalía General del Estado una investigación pronta y exhaustiva, que esclarezca los hechos y castigue a los responsables”, expresó la UAEM.

Fiscalía de Morelos ya investiga el caso

Por su parte, la Fiscalía de Morelos emitió un breve comunicado en el que informa que tiene conocimiento del asesinato de dos estudiantes de la UAEM y mencionó que “agotará todas las líneas de investigación” en torno a estos hechos delictivos.

En el caso se encuentran trabajando elementos del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Metropolitana, de la Agencia de Investigación Criminal y de la Coordinación de Servicios Periciales. Las autoridades ya realizaron las diligencias iniciales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.