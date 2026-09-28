Turco arremete contra Katia Itzel por arbitraje; ella lanza estos mensajes

Foto: Getty

Antonio “Turco” Mohamed criticó duramente el arbitraje de Katia Itzel García tras el empate entre Toluca y Cruz Azul, al asegurar que la silbante “no está a la altura” y que ha recibido oportunidades sin aprender.

Un día después, la árbitra publicó en redes sociales mensajes sobre la “hipocresía” y los juicios hacia otras personas, sin mencionar directamente al técnico.

Además, circularon imágenes en las que Mohamed aparece reclamándole tras el partido.

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