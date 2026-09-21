Puerto del Norte refuerza dragado ante nueva operación de comercio exterior

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El Gobierno de Tamaulipas reforzó las labores de dragado de mantenimiento en el Puerto del Norte, en Matamoros, con el objetivo de mantener una profundidad uniforme de 8.5 metros en el canal de navegación y garantizar las condiciones requeridas para el ingreso, maniobra y zarpe de embarcaciones.

Los trabajos se realizan ante el incremento de las operaciones de la Terminal Marítima de Matamoros (TMM), cesionaria de la Administración Portuaria Integral (API) de Tamaulipas.

El dragado consiste en retirar los sedimentos acumulados en el fondo del canal para evitar la formación de puntos bajos que puedan afectar las condiciones de navegación.

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Exportarán 2 mil toneladas de trifluoruro de aluminio a Brasil

Como parte de las operaciones previstas en el puerto, para el 15 de octubre está programada la exportación de 2 mil toneladas de trifluoruro de aluminio de la empresa química Orbia, con destino a Brasil.

La operación será coordinada por la API Tamaulipas, autoridades portuarias, la Aduana de Matamoros y prestadores de servicios que operan dentro del recinto portuario.

Ante esta operación comercial, se determinó reforzar de manera inmediata el dragado de mantenimiento mediante el equipo que actualmente trabaja en el canal, con el propósito de contar con la profundidad requerida para la embarcación que realizará la exportación.

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¿Qué infraestructura tiene el Puerto del Norte?

El Puerto del Norte inició formalmente operaciones el 2 de agosto de 2025 y se convirtió en el tercer puerto de altura de Tamaulipas.

El complejo portuario cuenta con un recinto de mil 109 hectáreas, de las cuales 339 corresponden a superficie terrestre y 770 a cuerpos de agua. Además, dispone de 324 hectáreas destinadas al desarrollo industrial, con lo que la superficie vinculada al proyecto supera las mil 400 hectáreas.

El proyecto contempla siete áreas para terminales portuarias, así como espacios para actividades industriales y servicios relacionados con el movimiento de carga.

Su ubicación, a aproximadamente 86 kilómetros de la frontera con Estados Unidos y a menos de 105 millas náuticas del Cinturón Plegado Perdido, también forma parte de la infraestructura considerada para el desarrollo de actividades portuarias e industriales.

¿Qué obras se realizan en el Puerto del Norte?

Durante 2026 se han destinado recursos estatales a obras complementarias en el puerto, entre ellas:

Construcción y mejoramiento de accesos.

Infraestructura perimetral.

Control de accesos con circuito cerrado en las instalaciones operativas.

Caminos hacia la zona de escolleras.

La estrategia también contempla fortalecer progresivamente la conectividad terrestre y ferroviaria, además de desarrollar infraestructura aduanera para ampliar las operaciones de comercio exterior.

Puerto del Norte cuenta con dos dragas

La API Tamaulipas mantiene un convenio de colaboración con la Secretaría de Marina para apoyar las labores de dragado.

Como parte de este esquema, están asignadas al puerto dos dragas, una estacionaria y otra autopropulsada, que actualmente reciben mantenimiento en dique y posteriormente serán reincorporadas a las operaciones.

El Gobierno de Tamaulipas también informó que se mantienen estudios y análisis técnicos para determinar las acciones necesarias para incrementar gradualmente la profundidad y capacidad del canal conforme avance el desarrollo del puerto.

La exportación prevista para octubre de 2 mil toneladas de trifluoruro de aluminio hacia Brasil constituirá una nueva operación de comercio exterior para el Puerto del Norte, que busca ampliar las alternativas marítimas para el movimiento de mercancías desde el noreste de México hacia mercados internacionales.

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