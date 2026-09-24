“No son negociables”: trabajadores del IMSS protestan en CDMX por sus derechos laborales

Marcha de trabajadores del IMSS. Foto: Melina Ochoa

Trabajadores en activo y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) salieron este jueves a las calles de la Ciudad de México (CDMX) para exigir insumos médicos y mejores condiciones laborales.

Trabajadores y jubilados del IMSS marchan este jueves en la CDMX

Minutos antes de las 10:00 horas, trabajadores del IMSS (activos y jubilados), IMSS-Bienestar e IMSS-Coplamar se reunieron en la fachada del Centro Médico Nacional Siglo XXI, para realizar una marcha con rumbo hacia el Zócalo de la Ciudad de México.

Los manifestantes gritaron varias consignas como: “derechos laborales no son negociables”, “fuera las afores, fuera las afores” y “marcha sin miedo, marcha sin miedo”.

Alrededor de las 10:40 horas inició la marcha de trabajadores y jubilados del IMSS. Los manifestantes circulan por el Eje 3 Baja California, ocupando todos los carriles. Se dirigen al edificio del sindicato en la Condesa, Cuauhtémoc. De acuerdo con monitores de la Ciudad de México, son 350 jubilados y trabajadores del IMSS quienes marchan.

¿Qué exigen los trabajadores del IMSS?

Rechazo al incremento salarial directo: Expresan su inconformidad ante el incremento del 2.9% al sueldo tabular aprobado por la dirigencia del SNTSS, argumentando que no compensa la inflación, por lo que exigen un aumento salarial real del 10%.

Expresan su inconformidad ante el incremento del 2.9% al sueldo tabular aprobado por la dirigencia del SNTSS, argumentando que no compensa la inflación, por lo que exigen un aumento salarial real del 10%. Abasto de insumos y medicamentos: Denuncian desabasto recurrente de material, equipo médico e insumos básicos en clínicas y unidades médicas, obligando en ocasiones al personal a adquirirlo con sus propios recursos.

Denuncian desabasto recurrente de material, equipo médico e insumos básicos en clínicas y unidades médicas, obligando en ocasiones al personal a adquirirlo con sus propios recursos. Jubilación digna y Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP): Piden el cese al traspaso de fondos hacia Afores y exigen garantías para condiciones de retiro dignas.

Piden el cese al traspaso de fondos hacia Afores y exigen garantías para condiciones de retiro dignas. Contratación y suficiencia de personal: Demandan la apertura de plazas para reducir las cargas excesivas de trabajo que enfrenta el personal médico, de enfermería y administrativo.

Demandan la apertura de plazas para reducir las cargas excesivas de trabajo que enfrenta el personal médico, de enfermería y administrativo. Derechos sindicales y cese a represalias: Exigen el fin de presuntas intimidaciones sindicales y rechazan modificaciones a los estatutos que atenten contra la libertad de expresión dentro del gremio.

Datos clave de la marcha

Lugar : Centro Médico Nacional “Siglo XXI”, Av. Cuauhtémoc No. 330, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc

: Centro Médico Nacional “Siglo XXI”, Av. Cuauhtémoc No. 330, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc Destino: Zócalo Capitalino

Zócalo Capitalino Motivo: Exigen insumos y personal suficiente en todas las unidades de atención médica, aumento salarial y una jubilación digna; así como en contra de las modificaciones a los estatutos que violentan el derecho de expresión y a la intimidación por parte del sindicato.

Exigen insumos y personal suficiente en todas las unidades de atención médica, aumento salarial y una jubilación digna; así como en contra de las modificaciones a los estatutos que violentan el derecho de expresión y a la intimidación por parte del sindicato. Observaciones: No se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes provenientes de otros estados de la República Mexicana al punto de concentración y la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

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