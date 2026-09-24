Entregarán alimentos gratis en San Francisco: fechas, horarios y requisitos
Aunque la mayoría estarán abiertos para todos, otros puntos se enfocarán en residentes de un código postal específico
Múltiples organizaciones de San Francisco, ciudad santuario en EE. UU., entregarán alimentos gratuitos durante el fin de semana del 25, 26 y 27 de septiembre. Algunos programas incluyen despensas con productos para llevar y otros funcionarán como comedores.
Quienes quieran participar deben saber que los horarios y requisitos no serán iguales en todos los puntos. Aunque la mayoría serán abiertos para todos, otros están destinados a residentes de un código postal específico, adultos mayores y personas discapacitadas.
La San Francisco Human Services Agency (SFHSA), que maneja un directorio oficial de estos programas, recomienda comunicarse con cada sitio antes de desplazarse. De esta manera se puede para confirmar que haya alimentos disponibles y que el horario no haya cambiado.
¿Dónde entregarán alimentos gratis en San Francisco?
25 de septiembre
- Booker T. Washington: en 800 Presidio Avenue, San Francisco, CA 94115, habrá entrega de comestibles y servicio de comidas entre 3:30 pm y 6:00 pm (PT).
Pueden acceder residentes de códigos postales 94115 o 94102, además de quienes tengan un hijo inscrito en un programa extraescolar,
- Chinatown YMCA: programa para adultos mayores y personas con discapacidad de 10:00 am a 1:00 pm (PT), en 855 Sacramento Street, San Francisco, CA 94108.
- District 10 Community Market: en 5030 3rd Street, San Francisco, CA 94124, el mercado comunitario entregará comestibles de 1:00 pm a 6:00 pm (PT).
- Farming Hope, Refettorio San Francisco: la distribución de comestibles será de 2:00 pm a 4:30 pm (PT) en 690 Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94102. Solicita recomendación de una organización asociada.
- Glide Foundation: en 330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102, ofrecerán comidas de 8:00 am a 9:00 am, 11:30 am a 1:00 pm y 4:00 pm a 5:00 pm (PT).
GLIDE confirma en su sitio web que su programa de comidas gratuitas no exige inscripción previa.
- Mother Brown’s Dining Room: el punto de 2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124, atenderá el viernes de 7:00 am a 9:00 am y de 5:00 pm a 7:00 pm (PT). Disponible para todos.
- St. Anthony’s Dining Room: en 121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102, habrá tres periodos de atención: 7:00 am a 8:00 am, 10:00 am a 1:30 pm y 2:00 pm a 3:00 pm (PT).
No se establece un requisito de elegibilidad, destaca el sitio web.
- The Richmond Neighborhood Center: entrega de comestibles será de 1:00 pm a 3:30 pm (PT) en 741 30th Avenue, San Francisco, CA 94121.
El requisito es residir en el código postal 94121, apunta el portal web. Solicita identificación.
26 de septiembre
- Glide Foundation, en 330 Ellis Street: mantendrá sus tres horarios: 8:00-9:00 am, 11:30 am-1:00 pm y 4:00-5:00 pm (PT), con acceso para todos.
- Mission Action: The Little Market: en 1050 South Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94110, entregará comestibles de 12:00 pm a 4:00 pm (PT) y requiere ser residente del código postal 94110.
- Mother Brown’s Dining Room: en 2111 Jennings Street, tendrá servicio de 7:00 a 9:00 a.m. y 4:00 a 6:00 pm (PT) también abierto a todos.
- St. Anthony’s Dining Room: repetirá sus tres franjas habituales: 7:00-8:00 am, 10:00 am-1:30 pm y 2:00-3:00 pm (PT).
27 de septiembre
- Glide Foundation, en 330 Ellis Street: funcionará de 8:00 a 9:00 am, 11:30 am a 1:00 pm y 4:00 a 5:00 pm (PT), sin requisitos de elegibilidad.
- Mother Brown’s Dining Room: en 2111 Jennings Street, tendrá desayuno de 7:00 am a 9:00 am y comida de 4:00 pm a 6:00 pm (PT). El servicio está abierto a todos.
- St. Anthony’s Dining Room: en 121 Golden Gate Avenue, ofrecerá sus servicios de 7:00 a 8:00 am, 10:00 am a 1:30 pm y 2:00 a 3:00 pm (PT), también sin restricciones de elegibilidad.
Si ninguna de estas alternativas queda cerca de tu hogar, el San Francisco-Marin Food Bank dispone de un buscador para localizar despensas, cajas de alimentos y otros recursos de asistencia alimentaria.
Filtra tu código postal y marca las casillas según tu condición, lo que entrega una lista de opciones disponibles. Antes de ir a cualquier punto, revisa el localizador o llama al (415) 282-1900.
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