¿Qué se sabe del asesinato de Guillermo Pamuce, “Chino Yep”, coordinador regional del PAZ en Veracruz?

En Coatzacoalcos, asesinaron a Guillermo Pamuce. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Coatzacoalcos, Veracruz, Guillermo Pamuce Yep, coordinador regional del Partido PAZ en el sur del estado, fue asesinado a balazos la tarde de ayer. Los primeros reportes señalaron que un grupo de personas lo interceptó y le disparó.

¿Qué se sabe del ataque en Coatzacoalcos?

Pamuce Yep, quien también era conocido como el “Chino Yep”, fue atacado en el fraccionamiento Veleros, ubicado en la zona de la calle Jirafas y el Malecón Costero, en Coatzacoalcos.

Tras el ataque, personal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recabar los indicios relacionados con el homicidio.

Hasta el momento, los primeros reportes apuntan a que el coordinador regional del Partido PAZ fue interceptado por varias personas, quienes presuntamente le dispararon antes de retirarse del lugar.

🔴 Asesinan a Guillermo Pamuce, coordinador regional de PAZ en el sur de Veracruz



El político fue atacado a balazos la tarde de este miércoles en el fraccionamiento Veleros, en Coatzacoalcos. Testigos reportaron al menos 10 detonaciones.



Pamuce Yep había sido nombrado en agosto… pic.twitter.com/oPMRIGIyCw — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) September 24, 2026

Partido PAZ condena asesinato de Guillermo Pamuce

Tras darse a conocer el homicidio, el Partido PAZ utilizó su cuenta de Facebook para condenar el asesinato de Guillermo Pamuce Yep y exigir a la Fiscalía General del Estado de Veracruz una investigación inmediata y exhaustiva.

En su mensaje, el partido expresó sus condolencias a Gonzalo Guízar Valladares, a la familia de Pamuce Yep y a sus compañeros en Veracruz.

“En PAZ condenamos el asesinato de nuestro compañero Guillermo Pamuce Yep, coordinador regional en el sur de Veracruz. Nos unimos al dolor de Gonzalo Guizar Valladares, su familia y nuestros compañeros de Veracruz. Exigimos a la Fiscalía General del Estado una investigación inmediata y exhaustiva. Su muerte no puede quedar impune”.

El partido también manifestó su postura ante el homicidio y pidió que se esclarezcan los hechos para determinar responsabilidades.

“Ninguna familia debería vivir una pérdida así. Merecemos vivir sin miedo y con justicia. Descanse en paz Guillermo”.

Foto: Facebook Partido PAZ

Hasta el momento, las autoridades no han brindado más datos sobre el asesinato del coordinador regional del Partido PAZ.

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