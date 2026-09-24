Sheinbaum recibe a presidente de Corea del Sur en Palacio Nacional

Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió este jueves en Palacio Nacional al presidente de la República de Corea, Lee Jae-Myung, quien realiza una visita oficial a México.

El encuentro busca fortalecer la relación entre México y Corea del Sur, con una agenda que contempla asuntos de comercio, cultura y educación.

Lee Jae-Myung llegó alrededor de las 10:00 horas a Palacio Nacional, donde fue recibido por Sheinbaum en la Puerta de Honor. Posteriormente se realizó la ceremonia protocolaria, que incluyó la interpretación de los himnos nacionales de ambos países.

Visita oficial del presidente de la República de Corea, Lee Jae Myung. Palacio Nacional https://t.co/rgGr800Igg — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 24, 2026

México y Corea del Sur abordarán comercio, cultura y educación

Como parte de la jornada, los presidentes encabezan una reunión bilateral y posteriormente se integran las delegaciones de México y Corea del Sur para continuar con los trabajos.

Uno de los temas previstos es la firma de un acuerdo de entendimiento en materia comercial, cultural y educativa, como parte de los mecanismos para ampliar la cooperación entre ambos países.

La agenda también contempla un encuentro con empresarios coreanos interesados en invertir en México.

Sheinbaum prevé mensaje conjunto con Lee Jae-Myung

La visita del presidente surcoreano ocurre en el marco de los esfuerzos de ambos gobiernos para fortalecer sus vínculos económicos y de cooperación.

Está previsto que durante la tarde Claudia Sheinbaum y Lee Jae-Myung ofrezcan un mensaje conjunto desde Palacio Nacional, una vez concluidas las reuniones programadas.

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