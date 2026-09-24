Abrió FAFSA 27-28: guía completa para familias de estatus migratorio mixto

Tener padres sin Seguro Social no impide completar la solicitud. Foto: Cuartoscuro

El Departamento de Educación abrió el pasado 23 de septiembre de 2026 el formulario FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes) del ciclo escolar 2027-28, con el que los estudiantes piden becas, préstamos y otras ayudas federales para pagar la universidad.

Es, además, el lanzamiento más temprano en la historia del programa por segundo año consecutivo, según un comunicado oficial en el que la dependencia aseguró que el formulario puede completarse en tan solo 15 minutos.

Para muchas familias latinas, sin embargo, el trámite llega acompañado de dudas, sobre todo cuando uno o ambos padres no tienen papeles ni número de Seguro Social. Ante esto, el Federal Student Aid, la oficina del Departamento de Educación que administra estas ayudas aclaró que el estatus migratorio de los padres no se toma en cuenta, por lo que un estudiante ciudadano o no ciudadano elegible, como un residente permanente, puede pedir ayuda federal aunque sus padres sean indocumentados.

¿Quién puede recibir ayuda federal con el FAFSA?

La primera condición recae sobre el estudiante y no sobre sus padres, ya que para recibir ayuda federal el joven debe ser ciudadano estadounidense o no ciudadano elegible y contar con un número de Seguro Social válido, según las preguntas frecuentes de la oficina. El formulario ni siquiera pregunta por la ciudadanía o el estatus migratorio de los padres, y durante el proceso solo se revisa la situación del estudiante.

La categoría de no ciudadano elegible reúne, a su vez, a varios grupos con documentos migratorios específicos, de acuerdo con la guía para estudiantes no ciudadanos. Entre los principales están los siguientes.

Residentes permanentes y nacionales de Estados Unidos , es decir, quienes tienen Green Card y los nativos de Samoa Americana o Swains Island

, es decir, quienes tienen Green Card y los nativos de Samoa Americana o Swains Island Refugiados, asilados y residentes permanentes condicionales , siempre que su registro de entrada y salida I-94 muestre ese estatus, al igual que los llamados entrantes cubano-haitianos

, siempre que su registro de entrada y salida I-94 muestre ese estatus, al igual que los llamados entrantes cubano-haitianos Personas con permiso de permanencia temporal, conocido como parole, de al menos un año , que además puedan demostrar ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) que no están en el país con fines temporales y que buscan la ciudadanía o la residencia permanente

, que además puedan demostrar ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) que no están en el país con fines temporales y que buscan la ciudadanía o la residencia permanente Víctimas de trata de personas con visa T y víctimas de abuso protegidas por la Ley de Violencia contra la Mujer, a quienes la oficina de ayuda financiera de la universidad puede pedir documentos que comprueben su situación

¿Quienes quedan fuera?

Sin embargo, y pese a lo anterior, los estudiantes indocumentados, incluidos los beneficiarios de DACA, quedan fuera de la ayuda federal, al igual que quienes tienen Estatus de Protección Temporal (TPS), visa U, solo un permiso de trabajo o una visa de estudiante F-1. Eso no significa que se queden sin opciones, porque todavía pueden aspirar a ayuda estatal, de su universidad o a becas privadas.

Si tienen número de Seguro Social, como algunos beneficiarios de DACA, pueden llenar el FAFSA para pedir ayuda estatal o de su universidad, según las instrucciones del formulario 2027-28.

En California, en cambio, los estudiantes no ciudadanos sin Seguro Social o con uno obtenido por DACA deben usar la solicitud California Dream Act, mientras que en Texas quienes no pueden completar el FAFSA pueden recurrir a la solicitud estatal TASFA si son considerados residentes del estado, de acuerdo con la Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas.

Surprise! The 2027-2028 FAFSA form is here, and better than ever.



In just 15 minutes, families can find out if they qualify for financial aid for postsecondary education.



Go to https://t.co/9s2VQr24zT to learn more! pic.twitter.com/kLXh2Mr0Uc — U.S. Department of Education (@usedgov) September 23, 2026

¿Cómo llenar el FAFSA si mis padres no tienen Seguro Social?

Tener padres sin Seguro Social no impide completar la solicitud, porque el padre o la madre no necesita ese número para participar en el FAFSA de su hijo, aunque para llenarlo en línea sí debe crear su propia cuenta en StudentAid.gov. Esa cuenta funciona como firma legal, así que no debe compartirse con nadie, ni siquiera dentro de la familia, según la guía para crear cuentas.

De principio a fin, el proceso sigue este orden.

Cada integrante crea su cuenta antes de empezar. El estudiante y cada padre que deba participar necesitan una cuenta propia, y quien no tiene Seguro Social debe elegir la opción “What if I don’t have a Social Security number?” y marcar la casilla “I don’t have a Social Security number”. El sistema puede hacer preguntas para verificar la identidad. Al final del registro pueden aparecer hasta cuatro preguntas, y si la identidad no se logra verificar, el padre igual puede entrar a su cuenta y llenar y firmar su parte del FAFSA, aunque con funciones limitadas. El estudiante inicia el formulario e invita a sus padres. Después de llenar su sección envía la invitación, que en el ciclo 2027-28 puede llegar por mensaje de texto además de por correo. El ITIN va en su propio campo. Si el padre tiene número de identificación fiscal (ITIN), lo anota solo en ese campo y nunca en el del Seguro Social; si no lo tiene, deja la pregunta en blanco. Todos autorizan la transferencia de datos del IRS. Cada participante debe dar su consentimiento sin importar si tiene Seguro Social, cuál es su estatus migratorio o si declaró impuestos, y sin esa autorización el estudiante no puede recibir ayuda federal. La solicitud se firma y se envía. El estudiante elige sus universidades y firma, el padre firma su propia sección y, en la mayoría de los casos, los resultados aparecen en cuanto se envía el formulario.

¿Cómo prepararse para la convocatoria?

Los padres sin Seguro Social, incluso los que tienen ITIN, deben prepararse además para escribir a mano su información financiera, porque el sistema no puede traerla del IRS en esos casos, según el registro de fallas conocidas de la oficina, actualizado por última vez en agosto de 2025. Como ese registro no fija una fecha para resolver el problema, conviene tener la declaración de impuestos de 2025 a la vista mientras se llena esa parte del formulario.

A todo el proceso se sumó desde el 26 de abril de 2026 un sistema que detecta posibles fraudes en tiempo real, que pide a una pequeña parte de los solicitantes confirmar su identidad antes de enviar la solicitud. El estudiante debe hacer esa confirmación desde un celular o una tableta, aunque el aparato puede ser prestado, como el teléfono de un padre o la tableta de un consejero, de acuerdo con las preguntas frecuentes sobre ese proceso.

¿Es seguro que una familia de estatus mixto llene el FAFSA?

Frente al temor de que la información llegue a las autoridades migratorias, el Departamento de Educación sostiene que solo comparte con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) los datos del estudiante, no los de sus padres, y únicamente para confirmar su ciudadanía y su elegibilidad.

En esas mismas preguntas frecuentes, actualizadas por última vez en octubre de 2024, precisa además que las agencias que reciben estos datos no pueden usarlos para acciones migratorias ni de control.

Las organizaciones que orientan a estas familias piden, sin embargo, prudencia, como la Asociación Nacional de Administradores de Ayuda Financiera Estudiantil (NASFAA), que recuerda que los datos del FAFSA nunca se han usado con fines migratorios, pero no descarta que un gobierno actual o futuro intente hacerlo.

La asociación también afirma que no conoce ningún caso de un padre perseguido por llenar el formulario, y que volver a llenarlo no aumenta el riesgo para quien ya lo hizo en años anteriores, porque su información ya está en manos del Departamento.

Esa incertidumbre llegó hasta el Congreso, donde en junio de 2026 los legisladores demócratas Emily Randall, Greg Casar y Eleanor Holmes Norton presentaron el Protecting Student Privacy Act, un proyecto que busca impedir que ICE y el DHS accedan a los datos del FAFSA con fines migratorios, según un comunicado de la oficina de Randall.

¿Cuándo conviene llenar el FAFSA 2027-28?

Aunque la fecha límite federal es el 30 de junio de 2028, las fechas límite para la ayuda estatal o de las universidades pueden llegar mucho antes, y en algunos casos esa ayuda se entrega por orden de llegada, según las instrucciones del propio formulario, por lo que enviarlo pronto puede marcar la diferencia.

La espera por los resultados también se acortó, porque desde el 31 de mayo de 2026 la mayoría de los formularios se procesan en el momento en que se envían. El estudiante puede ver de inmediato su Índice de Ayuda Estudiantil (SAI), la cifra que mide cuánto puede aportar la familia, junto con un estimado de la ayuda federal a la que podría tener derecho, según un aviso de la oficina. Algunos formularios todavía tardan de uno a tres días, y las primeras cuatro correcciones también se procesan al instante.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.