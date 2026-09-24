Entregan expedientes clínicos a familias de recién nacidos fallecidos en IMSS Durango

Entregan expedientes a familias de recién nacidos. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El IMSS entregó los expedientes clínicos solicitados por las familias de cuatro de los cinco recién nacidos que fallecieron mientras permanecían en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona No. 1, en Durango.

El Instituto informó la noche de este 23 de septiembre que sostuvo reuniones individuales con cuatro de los cinco núcleos familiares para explicarles los resultados disponibles hasta ahora y atender sus dudas, inconformidades y cuestionamientos sobre los casos.

La información fue difundida mediante un video en redes sociales del IMSS, en el que la doctora Adriana Toríz Saldaña, coordinadora de Vigilancia Epidemiológica, dio lectura al posicionamiento de la institución.

🔔 #Actualización | IMSS informa sobre los avances en la investigación relacionada con los casos registrados en la UCIN del HGZ No. 1, en #Durango.



El Instituto se reunió con las familias para informarles directamente sobre los resultados disponibles hasta el momento y reiteró… pic.twitter.com/TNZ81ZAWQp — IMSS  (@Tu_IMSS) September 24, 2026

IMSS entrega expedientes y explica resultados a las familias

Toriz Saldaña señaló que el encuentro se realizó de manera individual con las familias y que en estas reuniones se entregó la documentación clínica solicitada.

“Revisamos y entregamos el expediente clínico de los recién nacidos solicitado por las familias y les explicamos los resultados de la investigación que hay hasta el día de hoy”, señaló la funcionaria.

La coordinadora de Vigilancia Epidemiológica explicó que el IMSS decidió informar primero a los familiares debido a su derecho a conocer directamente los resultados relacionados con sus hijos.

La quinta familia también fue convocada, pero no asistió y, de acuerdo con lo informado por el instituto, se mantiene abierta la posibilidad de realizar el encuentro cuando así lo decida.

¿Quiénes participaron en las reuniones con las familias?

Las reuniones fueron encabezadas por Alva Alejandra Santos Carrillo, directora de Prestaciones Médicas del IMSS, y Jorge Marengo, titular de Derechos Humanos del instituto a nivel central.

Durante los encuentros, los padres pudieron plantear sus dudas, molestias e inconformidades respecto de los fallecimientos y de la investigación que permanece en curso. El IMSS destacó que la indagatoria no corresponde únicamente al Seguro Social, pues participan distintas autoridades federales y estatales.

Entre las instituciones involucradas se encuentran Cofepris, la Dirección General de Epidemiología, Cenaprece, la Comisión Estatal de Riesgos Sanitarios, los Servicios de Salud de Durango y el Laboratorio Estatal de Salud Pública.

Investigación por muerte de bebés continúa abierta

La doctora Adriana Toríz reiteró que la investigación no ha concluido y que se mantienen los análisis correspondientes para esclarecer los casos registrados en la UCIN. La funcionaria señaló que, en coordinación con Cofepris, continúa el análisis de laboratorio y aseguró que no se descartará ninguna línea de investigación.

Esto significa que los resultados disponibles hasta ahora no representan el cierre de la indagatoria, pues las autoridades continúan revisando la información clínica, epidemiológica y sanitaria relacionada con los recién nacidos fallecidos.

El IMSS también indicó que respeta el derecho de las familias a presentar las denuncias que consideren pertinentes.

IMSS colabora con la Fiscalía General de la República

Como parte de las acciones para esclarecer los hechos, el IMSS informó que colabora con la Fiscalía General de la República (FGR).

La participación de distintas autoridades busca aportar información a las investigaciones desde los ámbitos sanitario, epidemiológico, clínico y ministerial.

El Instituto reiteró que mantendrá informadas a las familias conforme avance la investigación y que continuará trabajando con las autoridades federales y del estado de Durango.

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