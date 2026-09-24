LEGO invertirá 400 millones de dólares en Nuevo León y generará mil 300 empleos

Foto: Gob . de México

La empresa LEGO invertirá 400 millones de dólares en Nuevo León entre 2026 y 2029, como parte del Plan México, con el objetivo de impulsar la producción para el mercado nacional y la exportación, así como generar mil 300 nuevos empleos.

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la inversión representa confianza de la iniciativa privada en México y señaló que también contribuirá al desarrollo infantil mediante los productos de la empresa.

“Esta inversión es muy importante, no solamente por haber escogido a México, que habla de confianza en nuestro país”, señaló la presidenta.

¿Cuándo comenzará la producción de LEGO?

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, informó que la producción vinculada con esta inversión comenzará el próximo miércoles.

De acuerdo con lo expuesto durante la conferencia, el proyecto permitirá la expansión de la industria del juguete en México.

¿En qué se invertirán los 400 millones de dólares?

Nancy Sánchez Moya, directora general y vicepresidenta senior de Manufactura para América de LEGO, explicó que los 400 millones de dólares, equivalentes a 8 mil 600 millones de pesos, se destinarán a 62 mil metros cuadrados de infraestructura.

El proyecto contempla:

Un edificio nuevo de empaque

Un almacén automatizado de alta capacidad

La nueva infraestructura, explicó Sánchez Moya, ayudará a fortalecer la cadena productiva, logística y de manufactura.

LEGO destaca oportunidades para familias de Nuevo León

La directiva señaló que la inversión representa oportunidades y crecimiento para las familias de Nuevo León.

También agradeció al Gobierno de México por contribuir a un entorno que impulsa la innovación y el desarrollo industrial, y afirmó que el proyecto reafirma la confianza de LEGO en México y en el talento de las mexicanas y los mexicanos.

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